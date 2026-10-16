Le novità SBE in libreria

Comunicato stampaArriva in libreria e fumetteria dal 16 ottobre 2026 CHANBARA. LA LUNGA SFIDA, una nuova storia inedita della serie Chanbara, l’epopea creata da Roberto Recchioni e Andrea Accardi, che racconta le avventure di un gruppo di samurai senza padrone nel Giappone del XVII secolo.
Questo nuovo capitolo, magistralmente illustrato da Luca Genovese, ci porta a scoprire qualcosa di più sul passato dello spadaccino cieco Ichi, in una storia che rievoca ricordi dolorosi, ma rivela anche la profonda amicizia e il rispetto che possono legare due guerrieri per la vita.
Il volume è arricchito dalla postfazione Il passato è passato di Recchioni. Andrea Accardi firma l’illustrazione di copertina.
Chanbara. La lunga sfida
Roberto Recchioni, Luca Genovese, Andrea Accardi (cover)
Sergio Bonelli Editore, 2026
112 pagine, cartonato, bianco e nero – 25,00 €
ISBN: 9791256292387
Presso Laramie, gli sgherri del ranchero Langley uccidono un indiano proprio sotto gli occhi di Tex e Carson per impedirgli di rivelare al suo sakem il folle progetto del loro padrone: dare la caccia al bisonte bianco, animale sacro e vero totem vivente della tribù Cheyenne. Deciso a portare a termine l’impresa, Langley parte con un drappello di uomini verso le sorgenti del North Platte, ma i pards sono sulle sue tracce, del tutto intenzionati a mettergli il sale sulla coda e scongiurare una rivolta indiana.
Il volume è arricchito dall’introduzione di Luca Barbieri L’umanità ha già ucciso il bisonte bianco.
Tex. Il bisonte bianco
Claudio Nizzi, Fernando Fusco
Sergio Bonelli Editore, 2026
240 pagine, cartonato, colori – 29,00 €
ISBN: 9791256292547