Le novità SBE in libreria

Comunicato stampa

Arriva in libreria e fumetteria dalCHANBARA. LA LUNGA SFIDAuna nuova storia inedita della serie Chanbara, l’epopea creata da, che racconta le avventure di un gruppo di samurai senza padrone nel Giappone del XVII secolo.Questo nuovo capitolo, magistralmente illustrato da, ci porta a scoprire qualcosa di più sul passato dello spadaccino cieco Ichi, in una storia che rievoca ricordi dolorosi, ma rivela anche la profonda amicizia e il rispetto che possono legare due guerrieri per la vita.Il volume è arricchito dalla postfazione Il passato è passato di Recchioni.firma l’illustrazione di copertina.

Chanbara. La lunga sfida

Roberto Recchioni, Luca Genovese, Andrea Accardi (cover)

Sergio Bonelli Editore, 2026

112 pagine, cartonato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9791256292387

Con TEX. IL BISONTE BIANCO torna dall’appuntamento in libreria con il volume strenna di Tex dal dorso rosso, questa volta dedicato a un’avventura realizzata daPresso Laramie, gli sgherri del ranchero Langley uccidono un indiano proprio sotto gli occhi di Tex e Carson per impedirgli di rivelare al suo sakem il folle progetto del loro padrone: dare la caccia al bisonte bianco, animale sacro e vero totem vivente della tribù Cheyenne. Deciso a portare a termine l’impresa, Langley parte con un drappello di uomini verso le sorgenti del North Platte, ma i pards sono sulle sue tracce, del tutto intenzionati a mettergli il sale sulla coda e scongiurare una rivolta indiana.Il volume è arricchito dall’introduzione diL’umanità ha già ucciso il bisonte bianco.

Tex. Il bisonte bianco

Claudio Nizzi, Fernando Fusco

Sergio Bonelli Editore, 2026

240 pagine, cartonato, colori – 29,00 €

ISBN: 9791256292547