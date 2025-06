“La Spada del Dramma”: il primo romanzo dedicato a Rigor Mortis, il fumetto creato da Riccardo Crosa

La Spada del Dramma è il primo libro primo libro di narrativa, dedicato alla ormai 30ennale saga di Rigor Mortis, il personaggi creato da Riccardo Crosa.

«Ecco! Lo vedi?» stava sbraitando Rigor, esaltato. «Quello è il Sopratorrione del Rimpianto Imperituro! Non provi una forte emozione anche tu?» Romolo lo guardò, accigliato. «No, direi di no… A me sembra solo un vecchio rudere.» «Non essere arido. Vieni, scendiamo a vedere, presto!»

Il ritorno di una delle saghe più amate del fantasy italiano. Romolo Dem Caras sapeva che lasciarsi coinvolgere dall’amico Rigor Mortis era sempre una pessima idea. Ogni volta che il cosiddetto “Genio del Male” si lanciava in una delle strampalate avventure, lui finiva sempre per rischiare la pelle. Rigor, dal canto suo, sembrava aver trovato l’artefatto dei suoi sogni: La leggendaria Kyuss, la NeraLama delle leggende. Ed eccoli di nuovo qui, alle prese con una spada parlante con un carattere complicato, un tempio maledetto, un’orda di fanatiche armate fino ai denti e i clan della mafia nanica pronti ad approfittarsi dell’occasione.

Con un mix di azione, ironia e un tocco di epico disastro, La Spada del Dramma è il primo capitolo di una nuova avventura ambientata nelle terre di Kragmortha, dove il destino del multiverso sembra essere come al solito dipendere da un pessimo lancio di dadi. Il libro è illustrato dall’autore stesso.

Editore: Pendragon Game Studio, Aprile 2025

Genere Fantasy

Prezzo 16,90 euro

Disponibile

Riccardo Crosa

Riccardo Crosa, siracusano di nascita, ma ravennate d’adozione, è illustrato-re e fumettista da più di 30 anni. Ha lavorato con numerose case editrici, tra le quali le italiane Stratelibri, Mondadori e Gruner und Jahr, Sergio Bonelli Editore, e all’estero per Cmon, Humanoides Associeès, Le Lombard e Soleil. È il creatore del personaggio di Rigor Mortis, il Genio del Male per il quale, negli anni, ha progettato saghe a fumetti, giochi di carte e da tavolo, che sono stati stampati e tradotti in molte parti del globo terracqueo. Vive e lavora a Ravenna, dividendo la casa con la moglie Giulia, la figlia Greta e il cane Magnus.