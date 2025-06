La Finestra dei tuoi occhi: un viaggio nel mondo dell’arte al femminile

Alla ricerca di opere d’arte realizzate principalmente da donne, i giovani Ben e Jo vengono guidati dalle rappresentazioni di Artemide e Apollo in un viaggio attraverso il tempo per riscoprire quelle artiste che, nel corso dei secoli, hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte, anche se spesso dimenticate e messe da parte dalla stessa Storia.

Scritto da Marion Augustin e disegnato da Sara Colaone, La finestra dei tuoi occhi è un affascinante graphic novel che non solo porta il lettore a conoscere in maniera approfondita le vite e le storie di artiste quali Lavinia Fontana, Rosalba Carriera, Artemisia Gentileschi, Elisabeth Vigee Le Brun, Natalia Goncaroba, Frida Kalho e molte altre, ma soprattutto ha il grande pregio di fare percepire, pagina dopo pagina, l’evoluzione di questo mondo tutto al femminile e il desiderio di rivalsa e libertà che l’arte ha rappresentato per ognuna di loro nel corso dei secoli.

La sceneggiatrice evidenzia, infatti, in più di una occasione, l’amore delle sue protagoniste per l’arte quando questa veniva da loro scoperta e completamente abbracciata, o quando o gli incontri che alcune di queste incontrano hanno avuto con coloro che le hanno ispirate, elemento questo che si può notare in un sincero dialogo tra Antoine Watteau e la pittrice Rosalba Carriera, sua ammiratrice.

Ad affiancare la Augustin nel fare cogliere questa profondità sono i disegni di Sara Colaone, che con leggerezza e un’ampia e variegata scelta di colori, riesce a riflettere nelle sue vignette la sensibilità e la determinazione di ogni donna e artista, a cui si sommano delle schede biografiche che forniscono un quadro a tutto tondo di un mondo che va giustamente ricordato per il contributo che ha dato all’arte e al suo sviluppo nel corso dei secoli.

Abbiamo parlato di:

La Finestra dei tuoi occhi

Marion Augustin, Sara Colaone

Mondadori, febbraio 2025

152 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN 978880479789