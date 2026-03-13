La 34^ edizione del festival Fumetto di Lucerna

Comunicato stampa

Dal 7 al 15 marzo 2026, il Fumetto Comic Festival trasformerà Lucerna per la 34ª volta nel centro del mondo del fumetto. Il festival affascina con immagini narrative e storie disegnate e permette di scoprire il fumetto in tutte le sue sfaccettature.

Il festival FUMETTO invita ad ammirare le opere nelle mostre e a conoscere personalmente gli artisti: tra gli altri, il disegnatore ginevrino Helge Reumann con un’installazione che occupa più spazi intitolata «Chöd», Mia Oberländer con la sua ultima opera «Saloon», la rivista di fumetti lucernese «Die Notbremse» e il concorso internazionale di fumetti «PEAK».

Le opere esposte oscillano tra vette e abissi, ricche di sguardi critici, nuove prospettive, colpi di scena misteriosi, relazioni toccanti e questioni familiari. Il festival offre inoltre numerosi eventi speciali e un programma variegato.

Nel corso dei suoi oltre 30 anni di storia, il Fumetto Comic Festival di Lucerna si è trasformato da piccolo evento regionale a uno dei più importanti festival internazionali del fumetto in Europa.

Una storia completa del Fumetto è disponibile sul sito web all’indirizzo fumetto.ch/info/about.