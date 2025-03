Justin Lin alla regia di BRZRKR con Keanu Reeves

The Hollywood Reporter informa che il regista Justin Lin dirigerà l’adattamento targato Netflix di BRZRKR, l’omonia serie a fumetti di BOOM! Studios creata da Keanu Reeves, che sarà il protagonista del progetto, di cui è in fase di sviluppo anche una serie animata.

Il progetto è in lavorazione ormai dal 2021, quando la piattaforma di streaming lo annunciò ufficialmente, e da allora era rimasto fermo.

Il fumetto narra di un guerriero immortale di 80000 anni e delle sue battaglie attraverso i secoli, conosciuto solo come “B”, mezzo dio e mezzo mortale e costretto alla violenza in quanto maledetto. Dopo avere vagato per la terra per alcuni secoli, trova finalmente una sorta di rifugio lavorando per il governo degli Stati Uniti, combattendo quelle battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio, a B sarà concessa l’unica cosa che desidera, ovvero la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue, e come porvi fine.

Reeves sarà anche produttore assieme a Stephen Christy, Stephen Hamel e Ross Richie, mentre Lin sarà produttore attraverso la sua società Perfect Storm.

Mattson Tomlin, che sta lavorando al sequel di The Batman, ha scritto la sceneggiatura