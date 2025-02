Julia Garner parla di Fantastic Four: First Steps

In una lunga intervista concessa a Who What Wear, l’attrice Julia Garner ha avuto modo di parlare anche di Fantastic Four: First Steps, dove interpreta il ruolo di una versione alternativa di Silver Surfer. La Garner ha evidenziato la sua grande emozione sull’entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, e ha poi parlato della complessità del personaggio, confermando di averlo interpretato con l’aiuto della motion capture.

Entrare nello spazio Marvel è stato per me qualcosa di grande interesse. Penso che ciò che molti attori non apprezzano abbastanza sia cercare di raggiungere ogni tipo di pubblico. Penso che sia davvero importante… Ma raggiungere tutti i tipi di persone e creare fan da ogni dove? Ero davvero emozionata di entrare in quell’universo. Con Silver Surfer, c’è ancora qualcosa di molto misterioso. Quel mistero è molto importante per me come attrice. È un personaggio così iconico, e mi è sembrato molto diverso. Non ho mai interpretato un personaggio del genere.

Devi immaginare tutto quando lo fai, [in una tuta da motion-capture] come se stessi facendo un provino. Anche se avevamo i set, non avevo un costume, né una acconciatura né il trucco, niente.