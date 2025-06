L’attore Jon Bernthal ritornerà a ricoprire il ruolo di Frank Castle alias il Punitore in Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista ancora una volta Tom Holland. Lo rende noto The Hollywood Reporter.

La pellicola uscirà nelle sale il 31 luglio del prossimo anno.

Bernthal, lo ricordiamo, è di recente apparso nella prima stagione di Daredevil: Born Again.