James Gunn: “Superman flop se non incassa 700 milioni? Totale assurdità”

Intervistato da GQ Magazine, il regista e sceneggiatore James Gunn ha parlato di Superman, in uscita tra pochi giorni, e in particolare ha sottolineato le dicerie sugli incassi che la pellicola dovrà avere per essere un successo o meno. A questo proposito, Gunn ha affermato che è una “totale assurdità” sostenere che il film sarà un flop se non arriverà alla cifra dei 700 milioni di dollari.

Non si tratta dell’impresa più rischiosa del mondo. C’è qualcosa in ballo? Sì, ma non è qualcosa di così grande come la gente lo dipinge. Sentono queste cifre che dicono che il film avrà successo se incasserà 700 milioni di dollari o giù di lì, ma è una totale assurdità. Non deve essere una situazione così grande come dice la gente.