James Gunn spiega perchè Nicholas Hoult ha perso il ruolo di Superman

Durante una recente intervista con Jake’s Takes. il regista e sceneggiatore James Gunn ha spiegato le motivazioni per le quali l’attore Nicholas Hoult, che aveva partecipato alle audizioni per la parte dell’uomo d’acciaio in Superman, ha perso il ruolo per poi ottenere successivamente quello di Lex Luthor, sottolineando anche le modalità che muovevano i provini.

Gran parte del casting consiste nel trovare la persona giusta per il ruolo giusto. La maggior parte delle persone che si sono presentate per Superman non sbagliava nulla, ma semplicemente non si adattavano a come avevo immaginato questo Superman. Nicholas Hoult si è presentato al provino. E’ un attore fantastico. Alcuni potrebbero dire che è migliore di David Corenswet per certi versi, ma semplicemente non era adatto al ruolo. Ecco perché non l’ha ottenuto.

Per quanto tu possa trasformarti come persona, Nicholas è semplicemente più controllato. Una delle cose che facevamo era mescolare e abbinare gli attori per i ruoli di Lois e Clark durante i provini. Volevo assicurarmi che ci fosse la giusta alchimia. La verità è che Nicholas, che è un attore più controllato, aveva un’ottima alchimia con un’altra Lois che era meno controllata. Erano opposti. David [Corenswet ndr] aveva invece una migliore alchimia con Rachel [Brosnahan] perchè è una attrice molto controllata e David è un pò più rilassato. Questo crea un dinamismo differente sullo schermo.