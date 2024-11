James Gunn: Il nuovo film di Superman “serio” ma “adatto alle famiglie”

Intervistato da Moviezine, il regista James Gunn ha descritto Superman, il nuovo adattamento sull’eroe DC Comics da lui scritto e diretto, come una pellicola seria ma allo stesso tempo relativamente adatta alle famiglie, spiegando inoltre che il nuovo DC Universe sul grande schermo sarà composto da storie diverse raccontate con stili diversi.

Tutto sarà completamente diverso. Una delle cose che amo della DC Comics è che sono sempre stati in grado di raccontare storie diverse in modi diversi. Hanno raccontato storie più orientate alla famiglia, storie più orientate agli adulti, storie oscure, storie leggere. Penso che per quanto ci riguarda, vogliamo solo raccontare un sacco di storie diverse. Molte di queste storie diverse saranno nel DC Universe. Abbiamo qualcosa di relativamente serio come Superman e poi qualcosa di relativamente comico come Peacemaker, tutto nello stesso universo. Qualcosa di molto adulto come Peacemaker e qualcosa di abbastanza adatto alle famiglie come Superman.

Penso che essere in grado di raccontare diversi tipi di storie sia in un certo senso ciò che rende le cose divertenti. Una delle cose di cui mi sono un po’ stancato è che tutte queste storie sono relativamente uguali. Sto cercando di uscire da tutto questo. Noi ai DC Studios stiamo cercando di uscire da questo.