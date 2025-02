Inizia la prevendita di Off The Record, fumetto di Emanuele Rosso

Questa settimana, sul sito Produzioni dal Basso, è iniziata la prevendita dell’edizione cartacea di OFF THE RECORD, il fumetto che racconta la musica indie dei primi Duemila attraverso la storia dei Recordi, una band emergente (reale? Fittizia? Ispirata a chi?) alle prese con il primo tour attraverso l’Italia.

Da una newsletter di successo su Substack, che conta più di 2000 lettori e lettrici, nasce ora un libro speciale, che raccoglie più di 200 pagine di fumetto pubblicate online, compreso un episodio inedito ambientato al MI AMI Festival, e una lunga serie di racconti, aneddoti e testimonianze di musicisti/e, giornalisti/e, blogger e addetti/e ai lavori attivi/e in quegli anni (e spesso ancora adesso).

Su Produzioni dal Basso è possibile leggere un’introduzione che spiega cos’è OFF THE RECORD, scoprire l’elenco di tutti e tutte coloro che hanno accettato di contribuire, e soprattutto sostenere la prevendita, acquistando la propria copia (o le proprie copie) entro il 15 aprile a un prezzo davvero speciale!

Tutte le informazioni dettagliate su https://www.produzionidalbasso.com/project/off-the-record-il-fumetto-che-da-newsletter-diventa-libro/