In arrivo il libro di ricette del Marvel Cinematic Universe

10 Febbraio 2026
di
Le ricette viste nei film Marvel saranno realtà grazie a una simpatica e interessante iniziativa.
Wanda visionricette

E’ stata annunciata, per il prossimo mese di settembre, l’uscita di Marvel Studios: The Official Cookbook: Recipes Inspired by the Marvel Cinematic Universe, un libro di ricette tratte dalle pellicole dell’universo cinematografico.

Il volume conterrà al suo interno la ricette del paprikash cucinato da Wanda Maximoff in Captain America: Civil War, le prelibatezze provenienti dal Wakanda e addirittura la ricetta su come preparare il “panino alla bodega” (bodega sandwich) preferito da Peter Parker in Spider-Man: Homecoming.

Il libro è stato realizzato da Jenn Fujikawa e S.T. Bende.

