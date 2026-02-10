In arrivo il libro di ricette del Marvel Cinematic Universe

E’ stata annunciata, per il prossimo mese di settembre, l’uscita di Marvel Studios: The Official Cookbook: Recipes Inspired by the Marvel Cinematic Universe, un libro di ricette tratte dalle pellicole dell’universo cinematografico.
Il volume conterrà al suo interno la ricette del paprikash cucinato da Wanda Maximoff in Captain America: Civil War, le prelibatezze provenienti dal Wakanda e addirittura la ricetta su come preparare il “panino alla bodega” (bodega sandwich) preferito da Peter Parker in Spider-Man: Homecoming.
Il libro è stato realizzato da Jenn Fujikawa e S.T. Bende.