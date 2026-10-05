Il settimo volume di Paper song è dedicato a Francesco Guccini

MORSI EDITORE PRESENTA PAPER SONG VOL.7: FRANCESCO GUCCINI – l’incantesimo dell’autore che trovò sé stesso

Francesco Guccini

Francesco, alto, capelli a tenda per mostrare il viso, barba lunga, maglioni pesanti. Francesco, che oscura il palco con la sua brutalità, la sua schiettezza tipica emiliana, il suo stile ipertrofico, denso e letterario, con quell’umorismo che non è scherno ma una cosa seria.

Il Guccini che ci viene subito in mente con questa descrizione ha faticato molto ad emergere, perché nel corso della sua vita questo ragazzo alto con le spalle un po’ incurvate e incerte, ha lottato fra la sua convinzione di essere nato letterato, uno scrittore e la sua natura di musicista.

Così, in una Modena che non lo convince come la campagna in cui ha sempre vissuto, Guccini si butta nella lettura e nello studio, cercando di mettere a tacere le melodie che lo attraversano e lo scompigliano, come il vento emiliano.

Ma la musica fa da sempre parte della sua vita: con le canzoni cantate dai soldati americani per farsi coraggio, il padre suonatore di mandolino, la radio negli anni bolognesi, fino al momento in cui gli amici decidono a sua insaputa di iscriverlo alla S.I.A.E. Lui però non ci crede in questo progetto, non vede come la sua struttura di letterato possa coincidere con una carriera del genere.

Il libro

FRANCESCO GUCCINI – l’incantesimo dell’autore che trovò sé stesso

Illustrazione Andrea Opretti

Editoriale a cura di Alessio Fasano

Copertina Luca Lucherini

Pubblicato da Morsi Editore

Direzione editoriale Giulia Pavani

Assistenza editoriale Andrea Ferri

Ufficio stampa Cristina Terenzio

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Nel settimo volume di PaperSong edito da Morsi Editore, Alessio Fasano abbina il cantautore al realismo magico, movimento artistico che inserisce lo straordinario all’interno di un tono quotidiano e che ben incornicia il lavoro di Francesco Guccini. Fasano ripercorre la sua vita, la sua ricerca come un palombaro di qualcosa che lo porti lontano, fuggendo dalla verità in cui alla fine si riconoscerà e accetterà.

Il risultato è un attento ed emozionante ritratto, reso grazie all’aiuto di Andrea Opretti che, con le sue illustrazioni da un’immagine a brani iconici: L’avvelenata– Cyrano– Canzone per un’amica – La locomotiva– Vorrei– Vedi cara– Farewell– Dio è morto– Lettera– Autogrill– Bologna– Stagioni– Culodritto– Eskimo – Auschwitz.

Il progetto

Paper Song è una raccolta grafica in dieci volumi dedicati a cantautori italiani del secolo scorso che si prefigge come scopo il trasmettere segnali di resistenza culturale che possano influenzare le nuove generazioni, ricordando attraverso la musica e l’arte figurativa indipendente movimenti di insurrezione collettiva e intellettuale.

I volumi della collana

L’Editore

Morsi Editore è un’officina editoriale indipendente di fumetti, libri illustrati e progetti creativi. Nasce nel 2021 a Torino dal desiderio di raccontare storie e realizzare progetti appartenenti al mondo dell’editoria

militante, offrendo uno sguardo radicale su tematiche contemporanee attraverso il disegno, la progettazione grafica e l’arte della narrazione.

Sensibilizzazione della collettività e focus sulla più stretta attualità cercano un punto d’incontro con le arti visive e una nuova editoria, rivolgendo uno sguardo critico verso la disobbedienza creativa. Questi sono gli obiettivi dell’officina indipendente. Grazie alla collaborazione con autori e artisti, Morsi crea prodotti cartacei che affrontano con la narrativa e il disegno approfondimenti di critica sociale, artistica e culturale.