Il pistolero Nathan Never torna nel Territorio

Poco oltre il confine del Territorio c’è una cittadina polverosa e sperduta dove Michele Medda, per i disegni Massimiliano Bergamo, ambienta Sfida a Coffin Rock.

In uno scenario smaccatamente western – di cui parla con ironia Luca Del Savio, nella prefazione – Nathan è sulle tracce di un chimico “ricordante”, figura chiave in un grosso caso di droga. Suo malgrado l’eroe si trova coinvolto in una feroce guerra tra due famiglie rivali, con la leggenda del Vengador – un immortale vendicatore – ad aleggiare sugli eventi.

Botte da saloon, duelli, banditi, rodei: Medda usa tutti gli stilemi del western e strizza l’occhio a Sergio Leone (non solo per il barman che porta lo stesso nome e ha la stessa fisionomia), consegnando al lettore un albo solido e appassionante sotto ogni aspetto: trama, ritmo, tensione, cura dei testi e finale.

Bergamo, con il suo segno caratteristico fatto di neri sfumati e figure dettagliate ed espressive, utilizza tagli di vignetta incisivi, soprattutto nei dialoghi che acquistano un’impronta cinematografica. Intense e coinvolgenti anche alcune riprese in campo lungo, come la doppia che apre l’albo, e soprattutto la sequenza della resa dei conti, in uno scenario piuttosto ventoso, da tavola 84 a 92. Non è così gradevole in certe vignette (ad esempio l’ultima doppia di tavola 18), l’uso dei retini: sono molto sgranati, anche se pochi e in generale per personaggi in ombra o di quinta, ma appesantiscono un tratto altrimenti peculiare e godibile.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #414 – Sfida a Coffin Rock

Michele Medda, Massimiliano Bergamo

Sergio Bonelli Editore, novembre 2025

96 pagine, brossurato, colori – 5,80€

ISSN: 977112157300150414