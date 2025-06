Il mestiere del fumetto: intervista a Sergio Algozzino

Durante l’Expo Comics and Games di Palermo, il 25 aprile 2025, abbiamo avuto il piacere di intervistare anche Sergio Algozzino, autore e fumettista di lunga carriera, che ha condiviso il suo punto di vista sull’importanza dei festival per gli artisti. Per Algozzino, ogni festival è un’opportunità per entrare in contatto con un pubblico diverso, ma anche per riflettere sull’identità di ciascun evento. Sebbene il suo lavoro non rientri nel mainstream, il suo approccio a questi eventi ai festival è sempre caratterizzato dalla ricerca di un’idea forte, un elemento che, secondo lui, deve essere presente in ogni evento per riuscire a lasciare un segno.

Altro tema trattato con l’artista è quello dell’evoluzione del mondo del fumetto, sempre più centrale grazie ai social, alle mostre, ai podcast e alle serie TV, ma anche delle difficoltà che gli autori affrontano in un panorama in cui i dati di vendita mostrano evoluzioni e cambiamenti molto rapidi del settore si stanno evolvendo rapidamente. La sua riflessione sulla crescente influenza dei social nel settore, purtroppo confusa dalla sovrabbondanza di contenuti, ci porta a pensare a come il fumetto venga percepito e trattato nel contesto contemporaneo, oltre a considerare L’intervista con Sergio Algozzino ci offre uno spunto di riflessione su come la professione di fumettista sia cambiata e quanto sia importante sapere adattarsi, pur rimanendo fedeli alla propria identità artistica.

Ciao Sergio e grazie per il tuo tempo. Che rapporto hai con il pubblico dei festival? Cosa significa per te partecipare a fiere come questa e cosa ti ha trasmesso in particolare quella di Palermo?

Per me i festival sono come le case editrici, quindi ci sono diverse politiche editoriali, quindi per me il rapporto con i festival e il loro pubblico cambia in base al tipo di identità che questo ha. Trovo sbagliato fare liste su quale può essere il festival migliore, perché in verità a volte sono semplicemente diversi. L’importante è che il festival però abbia un’idea forte, grande o piccolo che sia, non importa.

A livello strettamente personale – nel senso di tipo di pubblico che posso intercettare durante un festival – è chiaro che con il tipo di cose che faccio io sono un po’ limitato, perché comunque ho una produzione che non è, diciamo così, nazional-popolare in senso stretto per il tipo di cose che faccio, per i libri che faccio, per le rubriche, quindi il rapporto con il pubblico dei diversi festival per me dipende anche da questo.

Io amo molto i tutti i tipi di festival che hanno identità e, anche se non utili in senso strettamente professionali, diventano comunque piacevoli. Ad esempio, io ancora non ero mai stato all’Expo Comics and Games di Palermo, anche se conosco buona parte degli organizzatori, però vedo un certo tipo di cura e di attenzione per tutta l’area del fumetto, anche per i contenuti che sto cercando di portare, quindi sicuramente il feedback è positivo.

Negli ultimi anni il mondo del fumetto sta vivendo una nuova centralità anche fuori dal contesto editoriale, tra social, mostre, podcast e serie tv. Quanto e come cambia il tuo modo di raccontare e di esserti come autore?

E’ vero, il fumetto sta vivendo un buon momento, ma al tempo stesso si vende meno, per via anche delle edicole che ormai si stanno estinguendo. Però già rispetto agli anni passati, una decina d’anni fa, le vendite sono aumentate nel 2020-2022 c’è stato un picco.

Ovviamente c’è anche da riflettere su come i dati vengono raccolti: adesso ci sono quelli che vengono dalle librerie e fumetterie, ma dieci anni fa o anche di più c’erano novantamila edicole, quindi si vendeva di più probabilmente, ma è difficile raccogliere quei dati. Certamente si vende di più in libreria adesso, e c’è anche molta varietà, ma ci sono soprattutto mosche bianche che contribuiscono molto a queste vendite.



Per quanto riguarda l’aspetto social, come utilizzi la tecnologia per sponsorizzare i tuoi lavori?

Io mi sono sempre mosso su più fronti, un po’ per attitudine personale, un po’ perché nel tempo è diventata anche una scelta strategica. Sono cresciuto in un periodo in cui l’approccio “social” ha iniziato a diventare parte integrante del mestiere di chi fa fumetti. È un cambiamento che ha rivoluzionato completamente il modo in cui lavoriamo. Una volta i disegnatori si limitavano a fare il loro lavoro, anche perché si vendeva di più e non c’era tutta questa necessità di esporsi: non esistevano le fiere così frequenti, né i firmacopie… C’erano autori che semplicemente stavano a casa e disegnavano. E funzionava.

Oggi le cose sono diverse. È innegabile che ci sia stato un momento in cui avere un profilo social molto seguito potesse fare la differenza, anche in termini di vendite. Alcuni autori con grande visibilità online hanno visto riflessi concreti nei dati di vendita. Ma secondo me, oggi quella dinamica si è molto ridimensionata. Le piattaforme sono sature, la quantità di contenuti è enorme, e l’efficacia promozionale si è diluita. Anche chi si è adattato più tardi, o continua a usare strumenti come Facebook credendo che abbiano ancora un senso promozionale, si rende conto che spesso non portano a nulla.

La verità è che o hai numeri davvero molto alti – e per “molto alti” intendo almeno 100mila follower – oppure, che tu ne abbia 80mila, 50mila o 10mila, l’impatto concreto in termini di vendite cambia poco o niente. Io sono presente un po’ ovunque: ho anche un canale YouTube con numeri dignitosi, dove parlo costantemente dei miei progetti. Eppure, anche lì, una buona parte del pubblico non sa che faccio fumetti. È come se quell’informazione venisse ignorata, nonostante io la comunichi chiaramente.

Quindi oggi, a meno che tu non riesca davvero ad arrivare a cifre di visibilità molto alte, credo che l’attività social abbia perso molta della sua efficacia promozionale. C’è troppo rumore, troppa offerta. E questo si riflette anche su un problema più ampio del nostro settore: c’è una confusione generale su chi si definisce fumettista. Basta guardare Instagram: trovi profili dove nella bio c’è scritto “fumettista”, ma poi scopri che quella persona non ha mai pubblicato nulla.

Lo stesso vale per chi usa strumenti come l’intelligenza artificiale per generare immagini: ci sono persone che creano immagini con l’AI e poi si definiscono illustratori o fumettisti. Ma anche tra chi disegna a mano c’è chi si autodefinisce così senza avere un’esperienza o una pubblicazione concreta alle spalle. Io, per esempio, se faccio dei video con gli amici, non mi sognerei di scrivere “regista” nella bio del mio profilo. Mi sembrerebbe fuori luogo. Ma oggi basta aprire un profilo, fare qualche post, e il titolo se lo danno da soli.

Pensi che questa tendenza sia dovuta alla volontà di dover di entrare in quella categoria che dà prestigio?

Più che prestigio, penso che il fatto di fare fumetti sia preso alla leggera. Ci si lamenta sempre che il fumetto non viene preso sul serio, ma il punto è che molti di quelli che vogliono provare a farlo non lo prendono sul serio; siamo noi stessi la causa di come viene percepito il fumetto.

Il disegno è spesso visto come linguaggio universale. Quanto conta, secondo te, saper raccontare una storia visivamente ancora prima che narrativamente?

Quando si parla di fumetto, non ha senso separare disegno e narrazione: vanno di pari passo. È la natura stessa del mezzo. È ovvio che, se un autore non ha dimestichezza con la parte narrativa, può benissimo collaborare con uno sceneggiatore – ed è una cosa assolutamente normale – ma resta il fatto che le due componenti devono funzionare insieme. Saper disegnare molto bene, ma ignorare completamente le esigenze narrative, non serve a nulla nel contesto del fumetto.

Ed è questo uno dei problemi più frequenti: chi disegna fumetti deve avere ben chiari gli imperativi e le necessità che comporta raccontare per immagini. Si possono incontrare disegnatori tecnicamente straordinari che, però, non sono in grado di costruire una tavola efficace. E al contrario, disegnatori magari più modesti dal punto di vista tecnico, ma molto più bravi nel fare fumetti. Non nel disegno in sé, ma nel costruire una narrazione visiva. Perché “fare fumetti” è la combinazione delle due cose, non una sola.

Chi disegna, quindi, deve necessariamente porsi anche il problema narrativo. Non basta saper disegnare bene. Io stesso, per esempio, mi ritrovo a disegnare una scena anche quindici volte. Perché se devo rappresentare due personaggi che parlano in un bar, non posso limitarla a due figure statiche e ripetitive. Devo trovare un modo per rendere quella scena interessante, coinvolgente, e soprattutto leggibile. E questo è uno degli aspetti più complessi del fumetto: non puoi permetterti di ripetere le stesse pose o gli stessi inquadramenti, devi far muovere i personaggi, farli recitare.

Il disegnatore di fumetti, insomma, non è solo un illustratore. È un po’ anche attore, regista, scenografo. Ha a che fare con una serie di esigenze che vanno ben oltre il semplice “disegnare bene”. Saper disegnare bene, nel fumetto, significa raccontare bene. Ed è lì che si gioca davvero la differenza.

Quali sono gli stimoli più forti che ricevi dalla scena contemporanea?

Io ricevo continuamente stimoli, perché qui poi questa è una scelta, chiamiamola personale, nel senso che non posso dire che debba essere così per tutti, però io sono anzitutto un lettore vorace e appassionato di fumetti. E dato che non amo fare sempre la stessa cosa, o farla nello stesso modo, cerco di sovrastimolarmi, mettermi in difficoltà, stressarmi. non amo a priori fare la stessa cosa o comunque anche se è la stessa cosa rifarla esattamente nello stesso modo e da lì il fatto che sono un po’ schizzoide graficamente e quindi passo e faccio contemporaneamente cose diverse, ho bisogno di sovrastimolarmi, ho bisogno di mettermi in difficoltà, ho bisogno di stressarmi.

Inoltre, durante le fiere o negli incontri a scuola, conosco ragazzi, faccio portfolio review, e sono costantemente a contatto con nuovi fumettisti, aspiranti autori, che fanno cose davvero molto belle e mi fanno capire che il livello, di generazione in generazione, cambia, si alza, e mi fa dire che devo provare anche io a cambiare, a provare cose nuove.

Sempre parlando di fiere e nuovi autori, credi che queste manifestazioni siano una buona vetrina per sponsorizzare le tue opere o gli artisti emergenti?

Anche in questo caso, dipende: se sai cosa stai facendo, allora riesci anche a individuare quali fiere hanno davvero senso per te. Non tutte sono utili allo stesso modo, e non esiste una “democrazia totale” in questo senso—a meno che tu non faccia un tipo di lavoro molto trasversale, che può funzionare più o meno ovunque. Ma è raro. Più spesso, invece, capita che quello che fai parli davvero solo a un certo tipo di pubblico, mentre altrove non attecchisce.

Per questo è fondamentale sviluppare una competenza reale, concreta, su come funziona questo mondo: l’editoria, certo, ma anche l’ecosistema delle fiere. Mi capita spesso – proprio stamattina, ad esempio – che qualcuno mi venga a dire: “Ho questo progetto, secondo te a quale casa editrice potrei proporlo?” E io ogni volta rispondo allo stesso modo: “Guarda che non è così che funziona”.

Perché non è la storia in sé che determina a quale editore può andare bene, ma come la racconti. Se non mi fai vedere nemmeno una pagina, se non so che tono ha, che tipo di narrazione hai scelto, non posso dirti nulla. Una stessa trama può diventare una storia perfetta per Coconino oppure per Bonelli. Cambia tutto a seconda di come decidi di raccontarla, di disegnarla, di trattarla visivamente.

Quindi, quando inizi a lavorare davvero a un progetto, devi essere tu a capire quale casa editrice è più affine alla tua voce, al tuo stile. È un tipo di consapevolezza che si sviluppa solo conoscendo bene il settore. Non puoi basarti solo sulla speranza, o pensare che basti “tentare” qua e là. Certo, esistono eccezioni, ci sono storie nate per caso che hanno trovato la loro strada. Ma, appunto, sono eccezioni.

Il problema di fondo è che spesso si sottovaluta cosa comporti davvero voler essere un autore, soprattutto se si punta in alto, se si desidera lavorare con realtà editoriali importanti. Si sottovaluta quanto sia impegnativa questa professione, quanto richieda competenze specifiche, concrete e quotidiane.

Intervista realizzata dal vivo a Sergio Algozzino durante l’Expo Comics and Games, giorno 25 aprile.

Sergio Algozzino

Nato a Palermo nel 1978, è fumettista, sceneggiatore, musicista e youtuber. Collabora con Linus, Disney, Sergio Bonelli Editore, e ha collaborato con Newton Compton, Soleil Edition, Red Whale, Piemme. Nel 2010 ha vinto il premio La Nuit du Livre per Epictete, nel 2015 il premio come miglior fumetto di scuola italiana a Romics per Memorie a 8bit e nel 2017 il premio Boscarato come miglior colorista italiano. Ha pubblicato il saggio Tutt’a un Tratto. Una storia della linea nel fumetto (Tunué, 2005), le graphic novel, Ballata per Fabrizio De Andrè (Beccogiallo, 2008), Pioggia d’Estate (001 Edizioni, 2008), Comix Show (001 Edizioni, 2009), Dieci giorni da Beatle (Tunué, 2012), Memorie a 8 bit (Tunué, 2014), Storie di un’attesa (Tunuè, 2016), Il piccolo Caronte (Tunuè, 2017), la storia Ozzy Osbourne inserita nell’antologia Hellzarockin (Tunué, 2012), Myrna e il tocco della morte (Tunué, 2019), Nelly Bly (Tunué, 2019), La fabbrica onirica del suono (Feltrinelli Comics, 2021). Insegna alla Scuola Internazionale di Comics di Pescara. Nel 2023 esce Crossroad Comics, libro da lui interamente scritto e disegnato, edito da Oblomov Edizioni. Sempre nel 2023, firma il manifesto per Lucca Collezionando, evento primaverile organizzato da Lucca Comics & Games. Dopo alcune sequenze per Dylan Dog Old Boy è appena uscito il Dylan Dog Color Fest scritto da Barbara Baraldi e disegnato e colorato interamente da lui.