“Pioggia d’estate”: Sergio Algozzino e il raccontarsi

Se, come raccontato in questo volume, la prima autobiografia che Sergio Algozzino ha scritto risale a quando aveva cinque o sei anni, si capisce come Pioggia d’estate sia per certi versi il “lavoro della vita” per l’autore, o almeno un’opera fortemente sentita e fortemente personale.

Pubblicato in Francia nel 2007, questo volume procede per piccoli episodi raccontando, non in maniera sequenziale ma per suggestioni e ricordi sparsi, la giovinezza tipica di un ragazzo sui trent’anni, tra cartoni animati e merendine consumate sotto il sole della Sicilia.

Con un tratto agile e cartoonesco, Algozzino raggiunge una sintesi efficace nel segno e nei testi per raccontare tra poesia e ironia le proprie esperienze. In queste pagine l’autore mostra probabilmente la sua migliore cifra stilistica.

Abbiamo parlato di:

Pioggia d’estate

Sergio Algozzino

001 Edizioni, 2008

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 13,00 €