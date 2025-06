I Fantastici Quattro – Gli Inizi: Matt Shakman parla dei fumetti a cui si è ispirato

In una intervista, il regista di I Fantastici Quattro – Gli Inizi, Matt Shakman, ha avuto modo di parlare della pellicola e in particolare dei fumetti ai quali si è ispirato, evidenziando che il suo punto di riferimento sono stati numerosi archi narrativi del quartetto.

Non guardo tanto gli altri film, quanto i fumetti in sé. Sono un grande appassionato di fumetti. Sono un grande fan dei Fantastici Quattro fin da bambino. Quindi, ho guardato a Kirby, Lee e Byrne e successivamente a quello che è venuto dopo, certamente Hickman, Waid e Ryan North [scrittore attuale della serie ndr] e quello che sta facendo. Sto cercando di capire chi sono questi personaggi per me e come dare loro vita nel modo migliore possibile, ed è da lì che ho iniziato e da lì che abbiamo affrontato la questione.