Torna il San Diego Comic-Con Málaga

COMUNICATO STAMPA

Il San Diego Comic-Con Málaga inizia oggi, 1 ottobre, e fino al 4 ottobre riunirà al FYCMA oltre 300 ore di contenuti dedicati all’intrattenimento e alla cultura pop.

Un’agenda digitale a portata di mano

Quest’anno è stata introdotta per la prima volta l’agenda ufficiale, uno strumento digitale che consente ai fan di preparare la propria esperienza alla convention prima ancora che apra le porte. È disponibile sul web e tramite app e può essere consultata qui.

Da oggi i fan potranno esplorare tutti i contenuti e filtrarli per ospite, tema, tipo di attività o sala. Inoltre, l’agenda integra due funzioni fondamentali. Da un lato, permette di salvare i panel e le attività preferite per creare una visualizzazione personalizzata. Dall’altro, consentirà di gestire le prenotazioni.

Per poter accedere a tutte queste funzionalità, è necessario che i fan partecipanti abbiano precedentemente attivato il proprio profilo sul Portale dei Fan.

Fernando Piquer, direttore di SDCC Málaga, ha dichiarato: «Da mesi lavoriamo con un’idea in mente: che il fan pensi “Che bello essere venuto”“.

«San Diego Comic-Con rappresenta un’opportunità straordinaria per continuare a proiettare Málaga a livello internazionale e associare la nostra città a uno dei grandi appuntamenti mondiali della cultura popolare e dell’intrattenimento. La celebrazione di questa seconda edizione rafforza questo legame e la posizione di Málaga come sede di grandi eventi internazionali», ha dichiarato il sindaco di Málaga, Francisco de la Torre.

Oltre 300 ore di contenuti

Di seguito riportiamo alcuni dei momenti salienti del programma di SDCC Málaga 2026, con oltre 300 ore di contenuti pensati dai fan e per i fan. Come ha dichiarato la presidente di San Diego Comic-Con International, Robin Donlan «La community è la pietra angolare di ciò che facciamo a San Diego Comic-Con. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un evento al quale noi stessi, in quanto fan, vorremmo partecipare. Ed è proprio ciò che ha fatto SDCC Málaga. Questo è ciò che immaginavamo quando abbiamo deciso di portare la convention a Málaga, fuori dagli Stati Uniti per la prima volta nella storia».

Cinema e serie TV

Giovedì 1, una giornata di grandi reunion: Karl Urban e Aya Cash (novità) parleranno degli antieroi nella Hall M (14:30). Qualcuno ha detto… Mallrats? Kevin Smith, Jason Lee e Michael Rooker si scateneranno insieme ad Ali Plumb. Los Serrano – serie prodotta da GLOBOMEDIA – vivrà il suo particolare “revival” nell’Auditorium 1 con Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías e Jorge Jurado (17:30).

Venerdì 2 Iñaki Godoy, Taz Skylar e Lukas Ettlin andranno oltre la Rotta Maggiore nella Hall M (12:30).

Sabato 3 Il blocco Disney x Hall M farà la gioia dei fan di Marvel, Pixar e Walt Disney Studios Animation, con Paul Bettany e la presentazione di VisionQuest, delle prossime novità di animazione – Hechizo: Bienvenidos a Hexe, IceAge: En Ebullición e Gatto – e di Whalefall (17:00).

Domenica 4 «De La Comarca a Málaga» con Elijah Wood e Sean Astin, in conversazione con Ali Plumb, nella Hall M (16:15). Starship Troopers con Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside e Jake Busey nella Hall M (18:15).



Giochi da tavolo, giochi di ruolo e miniature

Giovedì 1: Ángel Giráldez (novità), José Davinci (novità) e Davidarroba spiegheranno come dare colore ai propri eroi nell’Auditorium 2 (11:30). Devir Show porterà nell’Auditorium 1 un late night ricco di umorismo con diversi ospiti (19:30).

Venerdì 2: Pablo Clark (novità) e Reiner Knizia condivideranno due visioni molto diverse sui giochi da tavolo nello Studio M (13:00).

Pablo Clark (novità) e Reiner Knizia condivideranno due visioni molto diverse sui giochi da tavolo nello Studio M (13:00). Sabato 3: Jeremy Crawford e Deborah Ann Woll condivideranno la loro passione per i giochi di ruolo nello Studio M (14:30).

Videogiochi

Giovedì 1: Akira Yamaoka e Animo saranno protagonisti di due momenti musicali molto speciali. Il primo, giovedì 1, sarà dedicato a Silent Hill, nella Hall M alle 19:30. E per chi ne vorrà ancora, torneranno con «Behind the sound: An evening with Akira Yamaoka» venerdì 2 nello Studio M alle 19:00.

Akira Yamaoka e Animo saranno protagonisti di due momenti musicali molto speciali. Il primo, giovedì 1, sarà dedicato a Silent Hill, nella Hall M alle 19:30. E per chi ne vorrà ancora, torneranno con «Behind the sound: An evening with Akira Yamaoka» venerdì 2 nello Studio M alle 19:00. Sabato 3: lo YouTuber Mikecrack arriverà nell’Auditorium 1 alle 11:30 per raccontare la sua storia.

lo YouTuber Mikecrack arriverà nell’Auditorium 1 alle 11:30 per raccontare la sua storia. Domenica 4: nel pieno dell’entusiasmo per Grand Theft Auto, uno dei suoi padri fondatori, Dave Jones, arriverà nello Studio M alle 16:00.

Manga e anime

Venerdì 2: Una sessione di disegno con Yoichi Takahashi, creatore di Campeones, nello Studio M (11:30). «Cowboy Bebop: Una mirada al pasado» con Shin’ichiro Watanabe nell’Auditorium 1 (16:00). «De Dragon Ball a One Piece, una vida dedicada al anime con Yoshihiro Ueda» nell’Auditorium 1 (17:30).

Domenica 4: in occasione della loro prima visita in Europa, gli autori Macchiro e Subaru parleranno di BIBLIOMANIA nello Studio M (14:30).

Animazione

Sabato 3: Sony Animation porta «Messi and the Giants» (novità) nell’Auditorium 2 (15:45). Per gli amanti del doppiaggio, «Show Doblajil» nell’Auditorium 1 con otto star della professione, tra cui Miguel Ángel Jenner (novità), Claudio Serrano e Mar Bordalla, tra gli altri (17:30).

Domenica 4 Sia sabato che domenica, Rodri y Pascu: Destripando la Historia saranno in concerto nella Hall M (11:30).



Concorsi

Il cosplay avrà il suo grande appuntamento con il BBVA Cosplay Contest San Diego Comic-Con Málaga, che si terrà sabato 3 ottobre nella Hall M alle 19:30 e vedrà Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay e Like Linda tra i membri della giuria.

Francisco Javier Jerez, Direttore Territoriale Sud di BBVA, ha dichiarato: «Per BBVA, partecipare per il secondo anno consecutivo a San Diego Comic-Con Málaga rappresenta un’opportunità straordinaria per continuare a investire in questo impegno. Il BBVA Cosplay Contest rappresenta molto bene questo impegno, perché dietro ogni personaggio ci sono creatività, apprendimento, impegno e tantissime ore di lavoro».

Gehe e Ayu, membro della giuria del BBVA Cosplay Contest SDCC Málaga 2026, posano a Tabacalera prima della presentazione.

Fumetto

Leggende e nuove voci completeranno una serie di panel che viaggeranno da luoghi lontani – Star Wars: Dibujando una galaxia muy, muy lejana… con Pepe Larraz e Kenny Ruiz, venerdì 2 alle 19:30 nell’Auditorium 2 – fino a frontiere più vicine, come il panel La Huella Española en el Cómic Europeo, il 3 ottobre alle 11:30 nell’Auditorium 2. Juanjo Guarnido, Jordi Lafebre e Miguelanxo Prado, novità nel programma, condivideranno le loro esperienze.

Tra gli altri appuntamenti di rilievo dell’Auditorium 2 figura un panel dedicato al romance e al fantasy, domenica 4 alle 16:00, con Laia López e Judit Mallol.

Anche i supereroi avranno un ruolo di primo piano in questa edizione, con una sfida di disegno che vedrà protagonisti Stefano Caselli (X-Men United) e David Messina (Ultimate Spider-Man) nello Studio M domenica 4 alle 11:30, o con la presenza di John Romita Jr. nel panel Spider-Man, el Icono de Marvel, sabato 3, insieme a Rick Leonardi, Giuseppe Camuncoli e Pepe Larraz, per ripercorrere l’evoluzione del personaggio nel corso dei decenni.

L’assessore andaluso all’Intelligenza Artificiale, allo Sviluppo Digitale e alla Pubblica Amministrazione, José Antonio Nieto, ha sottolineato l’impegno dell’Andalusia nei confronti dell’audiovisivo, dei videogiochi e dei contenuti digitali come «settori strategici», poiché condividono talento, tecnologia, innovazione e un’enorme capacità di proiezione internazionale. «Vogliamo che l’Andalusia non sia soltanto un luogo in cui si consumano contenuti digitali, ma anche un luogo in cui vengono creati, sviluppati ed esportati». L’assessore ha spiegato che l’Andalusia vuole partecipare a questa trasformazione da una posizione di leadership, promuovendo un’intelligenza artificiale responsabile, sicura e trasparente.

Da sottolineare che Romita Jr firma il secondo poster ufficiale di SDCC Málaga 2026. Lui e Helen Chen, autrice dell’altro poster ufficiale, saranno presenti nell’Artists’ Alley per incontrare i fan.

Il poster ufficiale, creato da John Romita Jr.

Joaquín Segovia, Direttore Territoriale Sud di Telefónica (Movistar), ha espresso la propria soddisfazione per il sostegno, anche nel 2026, a San Diego Comic-Con Málaga: «In qualità di partner tecnologico, Telefónica porta alla convention ciò che sa fare meglio: la nostra connettività. Rafforzeremo le nostre reti affinché le decine di migliaia di partecipanti possano vivere e condividere al massimo la propria esperienza. E non ci fermiamo alla connettività: Movistar avrà uno spazio dedicato con concorsi, sorteggi e attività per i fan, che vogliamo trasformare in un grande punto d’incontro».

San Diego Comic-Con Málaga 2026 si terrà dall’1 al 4 ottobre al FYCMA, riunendo per quattro giorni fan, creatori e professionisti del cinema e delle serie TV, del fumetto, degli anime e manga, dei videogiochi, della letteratura, dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo, delle miniature e del cosplay.