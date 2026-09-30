Freddie The Fix: Amazon MGM Studios al lavoro su film basato su fumetto Garth Ennis

30 Settembre 2026
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Il fumetto horror targato Image Comics approderà sul grande schermo.
Freddie the fixer

Deadline riporta che Amazon MGM Studios ha messo in lavorazione un adattamento per il grande schermo di Freddie The Fix, testata horror creata da Garth Ennis e pubblicata da Image Comics. Il progetto verrà diretto dal regista Lawrence Lamont.

Kimberly Steward e Alex Foster produrranno il film attraverso la K Period Media, in collaborazione con Kenya Barris per Khalabo Ink Society. La sceneggiatura sarà scritta da Kalen Egan e Travis Sentell, mentre Ennis, Jeremy Allen, Lamont, Adam Glass, Michael Bogner e David Stone saranno produttori esecutivi.

Il film sarà incentrato su Freddie, un “risolutore” al servizion dell’elitè soprannaturale di Hollywood, dotato di un talento quasi magico nel fare sparire prove considerate compromettenti.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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