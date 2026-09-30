Freddie The Fix: Amazon MGM Studios al lavoro su film basato su fumetto Garth Ennis

Deadline riporta che Amazon MGM Studios ha messo in lavorazione un adattamento per il grande schermo di Freddie The Fix, testata horror creata da Garth Ennis e pubblicata da Image Comics. Il progetto verrà diretto dal regista Lawrence Lamont.
Kimberly Steward e Alex Foster produrranno il film attraverso la K Period Media, in collaborazione con Kenya Barris per Khalabo Ink Society. La sceneggiatura sarà scritta da Kalen Egan e Travis Sentell, mentre Ennis, Jeremy Allen, Lamont, Adam Glass, Michael Bogner e David Stone saranno produttori esecutivi.
Il film sarà incentrato su Freddie, un “risolutore” al servizion dell’elitè soprannaturale di Hollywood, dotato di un talento quasi magico nel fare sparire prove considerate compromettenti.