Nuovo disegnatore per Dick Tracy

Secondo quanto riportato da The Daily Cartoonist, Tribune Content Agency, società che si occupa della distribuzione della striscia, ha scelto Howie Noel come nuovo disegnatore di Dick Tracy, che proprio in questi giorni toccherà il traguardo dei 95 anni di vita.
Il sito sottolinea che ancora non c’è un annuncio ufficiale, ma le strisce diffuse che saranno pubblicate dal 5 ottobre indicano chiaramente che il nome del nuovo artista compare nel riquadro dei credits accanto a quello dello sceneggiatore Mike Curtis, senza la dicitura di “disegnatore ospite”, che viene utilizzata in determinate occasioni.
Noel succede a Charles Ettinger, che ha lasciato la striscia sul famoso detective nei giorni scorsi. Ettinger era disegnatore della strip dal 2024.