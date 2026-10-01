Nuovo disegnatore per Dick Tracy

1 Ottobre 2026
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Mentre la celebre striscia festeggia 95 anni, un nuovo disegnatore ne prende le redini.
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Secondo quanto riportato da The Daily Cartoonist, Tribune Content Agency, società che si occupa della distribuzione della striscia, ha scelto Howie Noel come nuovo disegnatore di Dick Tracy, che proprio in questi giorni toccherà il traguardo dei 95 anni di vita.

Il sito sottolinea che ancora non c’è un annuncio ufficiale, ma le strisce diffuse che saranno pubblicate dal 5 ottobre indicano chiaramente che il nome del nuovo artista compare nel riquadro dei credits accanto a quello dello sceneggiatore Mike Curtis, senza la dicitura di “disegnatore ospite”, che viene utilizzata in determinate occasioni.

Noel succede a Charles Ettinger, che ha lasciato la striscia sul famoso detective nei giorni scorsi. Ettinger era disegnatore della strip dal 2024.

Dicktracy noel
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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