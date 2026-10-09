Grant Morrison scriverà nuova serie a fumetti su 007 per IDW Publishing

The Hollywood Reporter informa che IDW Publishing ha acquistato i diritti per realizzare una nuova serie a fumetti con protagonista l’agente 007 James Bond, in collaborazione con Ian Fleming Publications.

La serie vedrà al timone lo sceneggiatore Grant Morrison, mentre al momento non c’è ancora un nome per chi si occuperà della parte grafica, e neppure una data di uscita di debutto della nuova testata. Morrison, che si è dichiarato un grande fan dell’iconica spia britannica, ha promesso nuove auto, nuovi gadget e un nuovo super antagonista direttamente ispirato all’attualità.

Abbinare un franchise celebre come quello di James Bond allo scrittore visionario Grant Morrison è l’esempio perfetto di come IDW sappia valorizzare al meglio i marchi in licenza – ha dichiarato Davidi Jonas, CEO di IDW – Il nostro obiettivo non è semplicemente offrire storie supplementari o facoltative. Puntiamo a scelte audaci che celebrino e rispettino le qualità distintive del franchise, reinventandolo al contempo per il panorama fumettistico moderno.

La nostra avventura d’apertura in sei parti, Sunbreaker, mira a creare una storia di Bond definitiva che racchiuda tutto ciò che i fan amano del personaggio e del suo mondo, aggiungendo però molto altro – ha dichiarato Morrison – Aspettatevi di vedere James Bond in situazioni inedite e alle prese con nemici mai visti prima, in un mondo molto simile al nostro ma riflesso in uno specchio deformante e letale: un mondo fatto di intrighi, violenza, doppi giochi e inganni. Un mondo in cui James Bond si muove con disinvoltura, come uno squalo assassino tra i pesciolini. Carismatico, spietato, inarrestabile.