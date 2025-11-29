“Gaza Sette”: un crowdfunding per la Palestina

Comunicato stampa

Zen Comics annuncia il lancio ufficiale del crowdfunding per Gaza Sette, un progetto editoriale umanitario unico nel suo genere, realizzato in partnership con Life for Gaza, Falastin Hurra e Authors of Pinto. L’iniziativa nasce dalla volontà di dare voce, attraverso il linguaggio del fumetto, a ciò che è accaduto – e che purtroppo continua ad accadere – a Gaza e ai suoi abitanti. Un racconto corale, intenso e necessario, che unisce sensibilità artistiche differenti per affrontare uno dei drammi umani più urgenti del nostro tempo.

Gaza Sette è un albo antologico che raccoglie sette storie e sette illustrazioni realizzate da alcuni tra i più importanti artisti e autori del panorama fumettistico italiano e internazionale. L’obiettivo è quello di restituire, attraverso il potere delle immagini e della narrazione, uno sguardo umano, empatico e rispettoso sulla vita delle persone coinvolte nel conflitto.

Il progetto ha soprattutto una finalità concreta: il ricavato – detratte le sole spese di stampa e realizzazione dell’opera – sarà devoluto a sostegno dei profughi palestinesi, grazie alla collaborazione diretta con l’associazione Life for Gaza. In aggiunta all’albo, oltre alcuni gadget, agli utenti verrà inviata anche la canzone Palestine del rapper Penna, realizzata per l’occasione, così come le borse prodotte per Falastin Hurra, mostra itinerante che porta in giro per l’Italia centinaia di illustrazioni in favore del popolo palestinese.

Ad arricchire il volume le sette illustrazioni create da sette artisti di levatura internazionale, con tre opere completamente realizzate a mano e acquistabili dal crowdfunding:

Elena Casagrande (Marvel)

(Marvel) Fabrizio Fiorentino (DC Comics, Glénat)

(DC Comics, Glénat) Livia Pastore (Les Humanoïdes Associés)

(Les Humanoïdes Associés) Walter Trono (Sergio Bonelli Editore, Tabou BD)

(Sergio Bonelli Editore, Tabou BD) Elena Selenike Nastasi (EF Edizioni)

(EF Edizioni) Carlo “Cid” Lauro (Disney, SaldaPress)

(Disney, SaldaPress) Giulio Rincione (Tunué)

All’interno dell’antologia, i lettori troveranno sette storie originali firmate da autori che collaborano con case editrici come Bonelli, Astorina, Mirage e Black Box Comics:

Tintinnio — Marcello Bondi e Guido Maione (aka Ryd Comics)

e (aka Cronaca di una storia annunciata — Giampaolo Mele e Andrea Errico

e Il Giardino del Minareto — Giacomo Giaquinto e Matteo Cialdella

e Perché non è bastato — Marco Orlando e Daria Montanari

e L’eroe di Gaza — Gianluca Testaverde e Roberto Caramiello

e Il Canaro — Pier Paolo Iannici e Paolo Murgia

e La Bandiera — Salvo Cuna, Raffaele Forte e Sara Ianniello

La copertina, invece, è opera di Alessio Monaco e Ruben Curto.

Con Gaza Sette, Zen Comics e i partner del progetto invitano lettori, appassionati e sostenitori a contribuire alla realizzazione di un’opera che vuole essere memoria, testimonianza e sostegno. Partecipare al crowdfunding significa non soltanto supportare un progetto culturale, ma anche offrire un aiuto tangibile a chi oggi vive in condizioni di estrema difficoltà.

Per partecipare alla raccolta fondi, potete cliccare qui.