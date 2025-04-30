First Issue vol. 3 #4 – Tra vampire e diavoli invecchiati

Daredevil – Cold day in Hell #1 (of 3) di Charles Soule, Steve McNiven, VC’d Clayton Cowles (Marvel Comics, aprile 2025)

Un futuro prossimo venturo, forse appena una decina d’anni da oggi, e un mondo – o almeno gli Stati Uniti – devastati da un ancora non meglio precisato evento, vuoi una guerra, un disastro climatico, una pandemia. È questo lo scenario che si presenta agli occhi del lettore e in cui Charles Soule e Steve McNiven ambientano questa miniserie con protagonista il Diavolo di Hell’s Kitchen, un Matt Murdock di circa sessant’anni di età che, all’inizio di questo primo albo, ha perso tutti i suoi poteri.

Questo esordio è un tipico racconto di setting, in cui gli autori ci presentano protagonisti, comprimari ed eventi principali, in una narrazione che viene per la maggior parte filtrata attraverso la figura dell’ex supereroe scarlatto, fulcro della trama.

L’aspetto interessante di tutto il progetto, come ben illustrato nell’appendice finale, è il modo che Soule e McNiven hanno adottato per realizzarlo nell’arco di sei anni (la prima idea è del 2019), una sorta di metodo Marvel aggiornato, in cui sceneggiatore e disegnatore hanno impostato tra loro una sorta di ping pong creativo. Inizialmente Soule ha fornito a McNiven una scarna sceneggiatura su cui l’artista ha impostato lo storyboard e la costruzione delle varie pagine, con un’interessante ed efficace strutturazione basata su una griglia di base a 16 vignette. Il tutto è tornato poi a Soule per i dialoghi.

Un esordio convincente visivamente e narrativamente, per una storia che regalerà più di una sorpresa ai lettori.

David Padovani