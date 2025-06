French Kiss: i primi annunci fumettistici di Lucca Comics 2025

COMUNICATO STAMPA

Lucca, 25 giugno 2025 – Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente, che si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia. Liberté, Créativité, Diversité sono infatti i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, e sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

Il tema di questa edizione celebra la patria della bande dessinée scegliendo qualcosa che è francese nel nome, ma universale nello spirito: FRENCH KISS. Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. Il FRENCH KISS è un piccolo atto naturale, ma anche un detonatore narrativo: rivela identità segrete, unisce nemici, rompe incantesimi. Il bacio è un momento di connessione fisica ed emotiva che trasforma le differenze in attrazione e gli opposti in armonia. È il contatto più umano e profondo, lo stesso che ogni visitatore cerca nel festival, il luogo dove può lasciarsi trasportare davvero dalla propria passione. Questa stessa intensità e attenzione al legame e alla cura sono state l’ispirazione per il manifesto di questa edizione a firma della grande illustratrice francese Rébecca Dautremer* che ha fatto della libertà espressiva il fil rouge delle sue creazioni.



LIBERTÉ, CRÉATIVITÉ, DIVERSITÉ

RÉBECCA DAUTREMER FIRMA SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN BACIO

La celebre illustratrice Rébecca Dautremer ha preso spunto anche dal suo ricordo del Festival, che l’aveva accolta con una mostra personale nel 2012, per creare una vera e propria galleria di personaggi, allontanandosi dal tratto favolistico con cui la conosciamo. Un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega, e la Lukawa, creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza orientale del manga e dell’animazione. Sei personaggi in cerca di visit-Autore che, come nel dramma pirandelliano, rompono la “quarta parete”, entrano in scena e si incontrano in un poster che diventa il teatro di quindici possibili baci. Tutte le combinazioni immaginabili tra loro prendono vita, in un intreccio di storie sospese nell’istante che precede il contatto. Con questo progetto, Rébecca Dautremer incarna al meglio lo spirito dell’arte sequenziale francese, quella bande dessinée che unisce raffinatezza estetica, cura artigianale e invenzione narrativa.

BACI IN LIMONAIA: LA MOSTRA DI RÉBECCA DAUTREMER E LE ALTRE MOSTRE DEL PALAZZO GUINIGI

All’autrice del poster Rébecca Dautremer sarà dedicata una mostra inedita che esporrà in anteprima mondiale il graphic novel Ruby Rose, la cui uscita è prevista per il 2026 in Francia. Un’opera che si rifà al genere crime che conferma ancora una volta la sua voglia di sperimentare, cambiare forma, reinventarsi. La mostra sarà allestita all’interno dei nuovi spazi espositivi di Palazzo Guinigi, che quest’anno ospiterà le mostre precedentemente allestite a Palazzo Ducale.

La sua Torre con giardino pensile è il simbolo indiscusso della città, e questo scrigno del XVI secolo è pronto ad accogliere le mostre di Lucca Comics & Games storicamente ospitate a Palazzo Ducale: la nuova grande sede delle esposizioni del festival sarà infatti Palazzo Guinigi. Dal 18 ottobre al 2 novembre, uno dei luoghi emblematici della città apre le sue porte per ospitare alcuni dei nomi più significativi del fumetto italiano e internazionale.

Una selezione di tavole originali andrà a comporre la mostra dedicata al lavoro di Kevin Eastman – primo dei quattro ospiti internazionali che saranno annunciati da Mirage Comics – in cui visitatori e visitatrici andranno alla scoperta degli universi narrativi del co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles che ha lanciato The Last Ronin e che al festival presenterà, insieme al suo editore, le sue Totally Twisted Tales. L’autore sarà a Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 2 novembre.





La mostra L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo, a cura di Pier Luigi Gaspa e realizzata in collaborazione con Pietro Alligo e con la casa editrice Lo Scarabeo, permetterà al pubblico di ammirare 100 tavole originali, arricchite da una serie di apparati testuali e non solo che immergono il visitatore nella straordinaria, emozionante e inquietante epopea di Juan Salvo, L’Eternauta. Come scrive negli anni Settanta il suo sceneggiatore, Héctor Germán Oesterheld, all’inizio L’Eternauta è concepito come “la mia versione di Robinson [Crusoe]. La solitudine dell’uomo circondato non dal mare, ma dalla morte”. Un’appassionante saga di resistenza che riflette la situazione dell’Argentina dell’epoca, stagliandosi come autentico apologo contro ogni totalitarismo. Considerato IL fumetto nazionale argentino per eccellenza, L’Eternauta è un capolavoro mondiale, in cui Oesterheld riversa la propria visione del mondo. Quella che lo porterà a diventare un desaparecido due decenni più tardi.



Con l’esposizione Grazia La Padula: Disegnare La inafferrabile, curata da Mara Famularo, sarà raccontata la peculiarità dell’arte di La Padula in un percorso espositivo che attraversa il suo lavoro di fumettista e esordio nella bande dessinée fino alla vasta attività per riviste e magazine, dal racconto del processo creativo che c’è dietro i fumetti ai disegni dal vero come palestra di costante esplorazione espressiva, dai ritratti di importanti personalità dello spettacolo alle tavole del pluripremiato Diario di una cagna, fino alle immagini inedite tratte dal prossimo lavoro, Les insoumises, in uscita per l’editore francese Futuropolis. L’autrice sarà ospite di Lucca Comics & Games dal 29 ottobre al 2 novembre.



PALAIS DE FRANCE E LE MOSTRE: HEXAGONES

La Fondazione Banca del Monte di Lucca nei cinque giorni di festival si trasformerà nel Palais de France con tre mostre dedicate alla creatività francese in tutte le sue declinazioni.

A partire da HEXAGONES, la mostra – curata da Luca Raffaelli con il co-curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne – che accompagna il pubblico a scoprire le tavole di dodici autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, il suo senso e anche il metodo di lavoro, chiedendo ai loro lettori uno scambio di emozioni personali profonde e cambiando così le sorti del fumetto non solo europeo. Al centro dell’esposizione le opere tra gli altri di Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius (Jean Giraud), Philippe Druillet, Baudoin (Edmond Baudoin), Gotlib (Marcel Gotlieb), Jean-Marc Reiser, Jacques Tardi, Georges Wolinski, Baru (Hervé Barulea). Fumettiste e fumettisti che hanno creato fin dagli anni Settanta la possibilità di esplorare il loro mondo interiore, attraverso un lavoro molto personale sulla tavola, che diventa così un’estensione della loro mente e del loro corpo.

Florence Cestac ed Edmond Baudoin (quest’ultimo in collaborazione con Comicon Edizioni) saranno ospiti di Lucca Comics & Games per raccontare il loro straordinario percorso artistico e culturale, il modo in cui con il loro lavoro hanno cambiato la percezione della Nona Arte in Francia (e non solo) e l’impatto sociale che ha avuto e ha ancora oggi il lavoro di fumettisti e fumettiste.

GLI ANNUNCI FUMETTISTICI

COME UN FULMINE DAL CIELO

Un annuncio sceso “come un fulmine dal cielo”: Lucca Comics & Games, in collaborazione con Panini Comics, porterà per la prima volta in un evento in Italia il Sensei Tetsuo Hara, autore, tra gli altri, di Hokuto No Ken (Ken il Guerriero). Il manga, serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 1983 al 1988, è diventato un autentico fenomeno sociale, con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il Sensei sarà presente al festival dal 30 ottobre al 2 novembre, con eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa nazionale e internazionale: un’occasione unica per incontrare un autore che ha segnato l’immaginario di intere generazioni.

A lui sarà anche dedicata una prestigiosa mostra monografica, la prima al mondo a raccogliere le principali opere del Sensei, con oltre 100 originali esposti all’interno dell’esclusiva location della Chiesa dei Servi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 25 ottobre al 2 novembre, e offrirà inoltre la possibilità di acquistare articoli di merchandising unici, realizzati appositamente per questo storico evento.

Tetsuo Hara è un ospite lungamente atteso e voluto; con le sue opere, il Sensei è stato capace di costruire storie senza tempo che inquadrano valori universali. I mondi di Tetsuo Hara sono tutti segnati da battaglie che vedono la propria catarsi in protagonisti iconici; Kenshiro su tutti.

Quest’ultimo è un eroe dal respiro mitologico e al contempo tremendamente umano. Egli attraversa sfide in cui anche il nemico più terribile mostra fragilità, in un universo narrativo in cui l’azione è al servizio dell’elevazione dell’anima, in una grande declinazione dei sentimenti umani.

“Come un fulmine dal cielo” non è solo la strofa della sigla italiana del personaggio più iconico del Sensei, ma rappresenta anche quello che l’arrivo di questo immaginario ha generato in lettori e spettatori: storie d’amore e di ricerca infinita di amicizia, e trasmissione della conoscenza che tocca tutti i personaggi di Hara, rendendoli unici e indimenticabili.

La partecipazione di Tetsuo Hara è resa possibile anche grazie alla collaborazione di COAMIX Inc. (casa editrice del Sensei e primo editore giapponese presente con i suoi spazi a Lucca Comics & Games) e di Animeimport.

UN MIX ESALTANTE DI AZIONE, AVVENTURA E TEMI SOCIALI: ARRIVA GACHIAKUTA

Un duo artistico che ha regalato a lettori e lettrici un manga d’azione cupo, intrigante e magnificamente caratterizzato nominato nella categoria “miglior shonen manga” dei Kodansha Awards sia nel 2023 che nel 2024: la mangaka Kei Urana e il graffiti artist e designer Hideyoshi Andou con il loro Gachiakutasaranno infatti tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2025 in collaborazione con Star Comics e con Crunchyroll (l’attesissima trasposizione anime è in arrivo sulla piattaforma a partire da luglio 2025).

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il pubblico del festival avrà quindi l’occasione di conoscere, nel corso di incontri e firmacopie, questa autrice unica, dallo stile grafico dinamico, dettagliato e immediatamente riconoscibile, e con una narrazione intrisa di ironia; accanto a lei un artista potente, attivo nel panorama della street culture che contribuisce al progetto Gachiakuta fondendo l’arte dei graffiti con il linguaggio del manga, dando vita a uno stile visivo unico e innovativo.

La serie di Gachiakuta e tante altre novità saranno disponibili presso il Padiglione Star Comics in piazzale Vittorio Emanuele. Maggiori informazioni saranno rese disponibili prossimamente sui canali dell’editore.

LA SCENA ITALIANA DELLA NONA ARTE

Il pubblico avrà naturalmente l’occasione di ritrovare o incontrare per la prima volta decine di autori e autrici italiani, tra eventi, novità editoriali e firmacopie; un’occasione unica per esplorare tutte le sfumature della Nona Arte espresse da fumettisti e fumettiste del nostro Paese. Tra i primi ospiti confermati, Zerocalcare che, in collaborazione con Bao Publishing, sarà presente a Lucca Comics & Games per eventi e sessioni di firme dei suoi libri.

E ancora, in collaborazione con Feltrinelli Comics, tre nomi tra i più amati da lettori e lettrici di ogni età che vanno a inaugurare i numerosi annunci legati all’editore milanese: Milo Manara, uno dei più celebri e celebrati illustratori e fumettisti del mondo, già insignito di titolo di Yellow Kid Maestro del Fumetto nel 2022, sarà presente al festival tutti i giorni della manifestazione per presentare la sua nuova opera inedita Odissea. Leo Ortolani, con il suo stile ironico e pungente e i suoi personaggi indimenticabili, sarà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre per presentare il suo ultimo libro Tapum. Il fenomeno del fumetto italiano Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, incontrerà lettori e lettrici nei cinque giorni della manifestazione per presentare Agenda brutta 2026.

Grande attesa anche per Zuzu, vincitrice nel 2019 del Gran Guinigi Miglior Esordiente (ex aequo proprio con Fumettibrutti), che sarà ospite di Lucca Comics & Games in collaborazione con Coconino Press dal 29 ottobre al 2 novembre.

RACCONTARE IL PRESENTE, TRA GRANDI VIAGGI E STORIE QUOTIDIANE: TORNA GUY DELISLE

Autore di fumetti e animatore originario del Québec, ha affascinato lettori e lettrici con i suoi racconti di viaggio in cui mostra con semplicità e umorismo pungente la vita quotidiana dei Paesi che ha visitato, mettendo il suo stile unico al servizio anche di opere storiche o biografiche: Guy Delisle sarà ospite di Lucca Comics & Games in collaborazione con Rizzoli Lizard.

ARIEL OLIVETTI, SUPEREROI A RITMO DI TANGO

C’è chi lo definisce eclettico, chi un autore supereroistico, chi un metodico illustratore. Ma l’argentino Ariel Olivetti è semplicemente un maestro, e come tutti i maestri sa fare tutto quando si siede al tavolo da lavoro. Da trent’anni attivo nel mondo degli eroi americani, siano essi Marvel o DC, Olivetti è riuscito a dare di questi prototipi la sua inconfondibile versione: energetica, eccessiva, esplosiva, conferendo ai muscoli una potenza visiva esagerata che dà a colpo d’occhio l’idea di qualcosa che va oltre la normalità. Ariel però sa bilanciare la potenza con la padronanza perfetta dei colori, e questo mix rende le sue opere inconfondibili anche ai non addetti ai lavori. Non solo Daredevil, Batman, X-Man, Punisher, Iron Man, Superman, ma anche le illustrazioni delle carte di Magic: The Gathering: Olivetti con tutto il suo talento sarà ospite di Lucca Comics & Games e avrà uno stand dedicato nel Padiglione Giglio.

SCOPRENDO DARK HORSE COMICS

Grandi notizie per appassionati e appassionate del fumetto indipendente statunitense: arriva a Lucca Comics & Games il fondatore di una delle realtà più dinamiche del mondo editoriale. Sarà infatti con noi Mike Richardson, fondatore e CEO di Dark Horse Media, che comprende Dark Horse Comics, la premiata casa editrice internazionale che ha fondato nel 1986, Dark Horse Entertainment, per la quale ha prodotto molti progetti per il cinema e la TV, e la catena di negozi di cultura pop Things From Another World. Un successo che, fin dal suo esordio, è stato possibile grazie alla capacità di intercettare autori e autrici garantendo i diritti di proprietà intellettuale delle loro opere e un giusto ritorno economico. Ma non finisce qui, perché dal 29 ottobre al 2 novembre sarà possibile incontrare anche David Scroggy, colonna portante di Dark Horse per oltre 20 anni, che condivide a Lucca Comics & Games ben 50 anni nel mondo del fumetto. Una carriera in cui ha toccato ogni ruolo editoriale e autoriale, da agente a titolare di un negozio, da saggista a direttore di festival, fino a diventare vicepresidente e poi capo del dipartimento Product Development di Dark Horse.