Fox ordina due stagioni di “Stewie”, spin-off de “I Griffin”

12 Marzo 2026
In arrivo uno spin-off incentrato sull'irresistibile personaggio dei Griffin.
Deadline riporta in esclusiva che la rete televisiva americana Fox ha ordinato due stagioni di Stewie, uno spin-off incentrato interamente sul personaggio della serie I Griffin.

Il nuovo show animato, che seguirà Stewie in età prescolare ed esplorerà i viaggi nel tempo e nello spazio, è stato ideato dal creatore della serie madre, Seth MacFarlane, e da 20th Television Animation. Debutterà nella stagione 2027-2028, per poi essere trasmesso in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Hulu, e a livello internazionale su Disney Plus.

Non è stato ancora rivelato quanti saranno gli episodi realizzati per le due stagioni.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

