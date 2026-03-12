Fox ordina due stagioni di “Stewie”, spin-off de “I Griffin”

Deadline riporta in esclusiva che la rete televisiva americana Fox ha ordinato due stagioni di Stewie, uno spin-off incentrato interamente sul personaggio della serie I Griffin.
Il nuovo show animato, che seguirà Stewie in età prescolare ed esplorerà i viaggi nel tempo e nello spazio, è stato ideato dal creatore della serie madre, Seth MacFarlane, e da 20th Television Animation. Debutterà nella stagione 2027-2028, per poi essere trasmesso in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Hulu, e a livello internazionale su Disney Plus.
Non è stato ancora rivelato quanti saranno gli episodi realizzati per le due stagioni.