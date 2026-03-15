Firefly: serie animata in lavorazione

15 Marzo 2026
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La serie con Nathan Fillion ritorna in una nuova versione.
Firefly

Deadline informa che l’attore Nathan Fillion ha rivelato, nel corso della Awesome Con, che una serie animata di Firefly è in avanzato stato di lavorazione, e che vedrà oltre all’attore di Castle e The Rookie, riprendere i propri ruoli anche i colleghi Alan Tudyk, Gina Torres, Summer Glau, Sean Maher, Morena Baccarin e Jewel Staite.

Il reboot animato è prodotto da Collision33, società di produzione di Fillion, in collaborazione con 2oth Television Animation. Showrunner saranno Marc Guggenheim (DC’s Legends of TomorrowArrow) e Tara Butters, mentre Joss Whedon non è coinvolto nel progetto.

La serie televisiva su cui è basata la versione animata andò in onda nel 2002 per una breve stagione di 14 episodi, e fu seguita da un film, Serenity, uscito nel 2005. Nel corso degli anni è diventata un cult per gli appassionati nonostante la breve programmazione.

Fireflyconcept
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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