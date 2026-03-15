Firefly: serie animata in lavorazione

Deadline informa che l’attore Nathan Fillion ha rivelato, nel corso della Awesome Con, che una serie animata di Firefly è in avanzato stato di lavorazione, e che vedrà oltre all’attore di Castle e The Rookie, riprendere i propri ruoli anche i colleghi Alan Tudyk, Gina Torres, Summer Glau, Sean Maher, Morena Baccarin e Jewel Staite.

Il reboot animato è prodotto da Collision33, società di produzione di Fillion, in collaborazione con 2oth Television Animation. Showrunner saranno Marc Guggenheim (DC’s Legends of Tomorrow, Arrow) e Tara Butters, mentre Joss Whedon non è coinvolto nel progetto.

La serie televisiva su cui è basata la versione animata andò in onda nel 2002 per una breve stagione di 14 episodi, e fu seguita da un film, Serenity, uscito nel 2005. Nel corso degli anni è diventata un cult per gli appassionati nonostante la breve programmazione.