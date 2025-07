Nathan Fillion e il futuro di Guy Gardner nel DC Universe

Intervistato da Entertainment Weekly, l’attore Nathan Fillion ha avuto modo di parlare di Guy Gardner, la Lanterna Verde interpretata in Superman, e del futuro del suo personaggio nel neonato DC Universe, evidenziando in particolare la sua partecipazione a Lanterns, la serie in lavorazione che lo vedrà affiancare Kyle Chandler e Aaron Pierre.

L’attore di The Rookie ha comunque parlato della cosa più importante per delineare il personaggio di Guy, ovvero il suo taglio di capelli.

È iniziato con qualcosa che assomigliava molto a He-Man, poi si è spostato verso un taglio più simile a quello di Justin Bieber, e infine si è stabilizzato sul taglio a scodella vero e proprio – ha raccontato – Non è una decisione da poco quella di far avere a un personaggio un taglio di capelli così bizzarro. Quindi abbiamo pensato ad altre acconciature, ma la mia opinione era che questo fosse canonico.

Fillion si è poi soffermato su Lanterns in cui riprenderà il ruolo di Guy, parlando in particolare del rapporto di quest’ultimo con John Stewart, interpretato da Aaron Pierce, collega per cui l’attore ha avuto solo parole di apprezzamento.

Aaron ha una voce come il burro. Ed è statuario, come scolpito nel marmo. È molto, molto preciso riguardo al suo personaggio e a ciò che sta attraversando. Il suo personaggio sta chiaramente attraversando un momento difficile. E poi arriva questo figlio di puttana socievole e presuntuoso in Guy Gardner. E in quella serie… ragazzi, Guy Gardner. Ho usato più parolacce in quel progetto che in tutta la mia carriera, credo.

Fillion ha raccontato che Guy appare piuttosto compiaciuto nella sua prima scena con il John di Pierre, ma questo per un breve momento.

Guy Gardner non è più a suo agio. Non si sente più compiaciuto. Allora si capisce dove risiede la vera forza di John. È una persona forte. Non ho scene con Hal Jordan, ma quando ho incontrato Kyle, è tutto quello che ci si aspetterebbe. Un uomo molto divertente, molto simpatico, molto spensierato e con cui è piacevole stare.

Parlando poi del futuro a lungo termine del suo personaggio, Fillion ha detto di non sapere ancora quali siano i progetti di James Gunn, il quale però ha chiarito che i suoi attori presteranno le voci ai propri personaggi anche nei film animati.