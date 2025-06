L’ossessione di Lex Luthor

Superman

Con la diffusione del trailer finale, e l’avvio delle prevendite dei biglietti negli USA e nel resto del mondo, è iniziata anche per Superman la fase conclusiva che accompagnerà la pellicola scritta e diretta da James Gunn verso le sale di tutto il mondo.

Il nuovo trailer, denso di sequenze inedite, ha fornito una visione più ampia dell’atteso lungometraggio, puntando su una diarchia di potere in forme diverse. Da una parte, infatti, vediamo l’eroe di Krypton (David Corenswet) usare tutti i suoi poteri, forza fisica e volontà indomita per salvare gli innocenti, dall’altra invece osserviamo l’ossessione guidata dall’odio per il diverso da parte di un diabolico Lex Luthor (Nicholas Hoult), che in una sequenza addirittura arriva a minacciare i genitori adottivi di Superman, in quanto hanno avuto l’ardire di crescere un alieno.

In mezzo, sequenze di azione in cui Superman affronta decine di lacchè del villain, ma anche tensioni tra l’alter ego di Clark Kent e Guy Gardner (Nathan Fillion) che dai pochi secondi intravisti pare veramente calato nel ruolo della Lanterna attaccabrighe. Il tutto, comunque, fa percepire che gli eventi in cui si muoverà la narrazione del film non saranno di certo colme di rose e fiori, a conferma che il regista e sceneggiatore vuole puntare fortemente su una scrittura che analizzi il potere e come questi viene utilizzato e la reazione del mondo e di altri individui metaumani con relative conseguenze anche politiche.

Nel frattempo, Warner Bros. Discovery sta continuando in maniera molto forte la campagna promozionale attorno alla pellicola DC Studios con numerose iniziative. Nei giorni scorsi, la catena di cinema Regal ha reso noto di avere realizzato per il pubblico che andrà a vedere il film tre drink ispirati all’azzurrone, che catturano aspetti differenti dell’universo di Superman.

Hero’s Flight serve un rinfrescante tè freddo Blue Long Island, fresco e affidabile come Superman. Heat Vision accende il fuoco con un Margarita, che regala una scossa intensa come i raggi di Superman che emette dai suoi occhi. Krypton Cooler infine offre un esclusivo Melon Vodka Sour in un sorprendente verde che rende omaggio al pianeta natale di Superman.

Regal offre anche “Krypto’s Kombo”, una classica combinazione cinematografica con hot dog, popcorn e bibita. Prende il nome dal fedele compagno a quattro zampe di Superman e questa combinazione garantisce, come descritto nella sinossi promozionale “che anche gli eroi più affamati possano fare il pieno di energie per l’avventura cinematografica che li attende”.

Altra iniziativa da evidenziare, e che ha visto il coinvolgimento in prima linea del regista, è quella che vede coinvolti Fandango e Boys & Girls Club of America,una organizzazione senza scopo di lucro che fornisce ai giovani americani programmi extra scolastici e che opera fin dal 1860. L’iniziativa “Be A Hero” prevede che le persone possano donare, durante l’acquisto dei biglietti o del biglietto per vedere il film DC Studios, anche qualche dollaro in più per questa organizzazione.

Nel frattempo, ad innalzare l’hype attorno al kolossal sono anche iniziative che non fanno parte del marketing ufficiale. È il caso dell’Ohio, che ha presentato una legge per rendere Superman eroe ufficiale dello Stato, data la sua importanza culturale. Il disegno di Legge 27 vede tra i principali promotori i deputati Adam Mathews, repubblicano, e Terrence Upchurch, democratico. Il disegno di legge è appena stato presentato, quindi deve ancora ottenere l’approvazione della Camera e del Senato dell’Ohio prima di passare al governatore Mike DeWine. I legislatori hanno tempo fino alla fine del 2026 per approvarlo. Il disegno di legge afferma che a partire dal 18 aprile 2033, in riconoscimento dell’importanza culturale dell’ingresso di “Superman” nel pubblico dominio, il personaggio viene adottato come supereroe ufficiale dello Stato.