Film animazione Batman: Knightfall sarà presentato ad Annecy

Variety riporta che Warner Bros. Animation, DC Studios, e Warner Home Entertainment presenteranno al Fesrival di Annecy Batman: Knightfall, film di animazione diretto da Jeff Wamester e descritto come la prima parte di un evento animato in più episodi che darà vita a una delle più iconiche e amate saghe nella storia fumettistica di Batman.
Pubblicata tra il 1993 e il 1995 sulle testate dell’uomo pipistrello, Knightfall è stata una lunga saga riguardante l’ascesa, a Gotham, del criminale Bane e come il ruolo di Batman, dopo che il villain spezzò la schiena a Bruce Wayne, venga ceduto a Jean Paul Valley, un discendente del sacro Ordine di Saint Dumas addestrato per diventare Azrael.
Dopo che quest’ultimo impazzisce mentre è il nuovo Batman, Bruce Wayne sarà costretto a intervenire per fermarlo.