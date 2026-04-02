Film animazione Batman: Knightfall sarà presentato ad Annecy

2 Aprile 2026
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In arrivo un nuovo film animato, basato su una delle saghe più famose dell'eroe di Gotham.
Batmanknightfall

Variety riporta che Warner Bros. Animation, DC Studios, e Warner Home Entertainment presenteranno al Fesrival di Annecy Batman: Knightfall, film di animazione diretto da Jeff Wamester e descritto come la prima parte di un evento animato in più episodi che darà vita a una delle più iconiche e amate saghe nella storia fumettistica di Batman.

Pubblicata tra il 1993 e il 1995 sulle testate dell’uomo pipistrello, Knightfall è stata una lunga saga riguardante l’ascesa, a Gotham, del criminale Bane e come il ruolo di Batman, dopo che il villain spezzò la schiena a Bruce Wayne, venga ceduto a Jean Paul Valley, un discendente del sacro Ordine di Saint Dumas addestrato per diventare Azrael.

Dopo che quest’ultimo impazzisce mentre è il nuovo Batman, Bruce Wayne sarà costretto a intervenire per fermarlo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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