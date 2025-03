Fandango: Fantastic Four cresce tra i film più attesi dell’anno

Dopo quella di qualche mese fa, il sito Fandango ha diffuso i risultati di un nuovo sondaggio che mostra quali sono i film più attesi tra il pubblico per il 2025, e Fantastic Four: First Steps, il nuovo adattamento cinematografico sul gruppo di eroi della Casa delle idee si piazza al secondo posto dopo Jurassic World: Rebirth.

Nella precedente classifica la pellicola Marvel Studios era al quinto posto tra i lungometraggi, Tra gli altri film tratti dai fumetti, Superman di James Gunn risulta al quarto posto seguito da Thunderbolts, come noto altro progetto targato Marvel Studios.