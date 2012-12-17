Essential 11: le undici storie migliori di Diabolik

In occasione dei 50 anni di Diabolik, abbiamo coinvolto la Astorina (casa editrice delle storie del Re del Terrore) nel nostro “gioco” degli Essential 11, chiedendo di segnalarci gli 11 albi più significativi sul personaggio.



L’ARRESTO DI DIABOLIK

di A. e L. Giussani, Marchesi

Esce il 1 marzo 1963, è il terzo episodio della collana, e vede lady Eva Kant fare la sua entrata in scena. In questa storia con classe, astuzia e freddezza Eva salverà Diabolik dalla ghigliottina, e Il Re del Terrore capirà all’istante di aver trovato l’anima gemella, l’unica donna degna di stargli al fianco. Eva si presenta come la vedova di Lord Anthony Kant, morto in un misterioso incidente di caccia, anche se aleggia su Eva il sospetto di non essere estranea alla morte del marito. Solo più di quarant’anni dopo, nello speciale EVA KANT – QUANDO DIABOLIK NON C’ERA, scopriremo come erano andate realmente le cose.

Diabolik Prima Serie n. 3

IL GRANDE RICATTO

di A. e L. Giussani, Facciolo

Esce il 10 ottobre 1964, e introduce la duchessa Altea di Vallenberg tra i protagonisti della collana. L’ispettore Ginko si innamorerà subito, peraltro ricambiato, dell’algida duchessa anche se, all’inizio, il loro amore sembra non avere futuro a causa delle profonde differenze sociali tra i due. Il tempo dimostrerà che le previsioni erano clamorosamente sbagliate.

Diabolik Prima Serie n. 22

ANGOSCIA

di A. e L. Giussani, Facciolo

Esce il 2 maggio 1966. Fa qui la sua prima apparizione una dolcissima bambina, Bettina, che grazie alla sua ingenuità riesce a conquistare la simpatia del Re del Terrore e di Eva. Bettina ritornerà in altri episodi, e, unico personaggio della collana, la vedremo nel corso del tempo “invecchiare” e trasformarsi in una splendida adolescente.

Diabolik Anno V n.

LA MORTE DI EVA

di A. e L. Giussani, Coretti, Facciolo

Esce il 27 novembre 1967. Per festeggiare il centesimo episodio in edicola ci voleva un’idea forte, e un titolo altrettanto scioccante. Ecco quindi una storia che cattura immediatamente il lettore perché, fin dalle prime pagine, Eva Kant sembra oltre ogni dubbio morta in un banale incidente d’auto.

Ovviamente così non è, ma la trovata narrativa di far credere alla scomparsa di uno dei protagonisti funziona sempre, soprattutto quando, come in questo caso, vediamo Diabolik completamente annientato dal dolore. È un Diabolik inedito, “umano” quello che si dispera, non ha più interesse a continuare a vivere, e ci porta a scoprire così la sua unica, vera debolezza: l’amore per Eva.

Diabolik Anno VI n. 24



di A. e L. Giussani, Coretti, Facciolo

Esce il 4 marzo 1968. A quasi sei anni dalla prima apparizione in edicola, le sorelle Giussani decisero di soddisfare, almeno in parte, la curiosità dei lettori sulle misteriose origini di Diabolik. Ecco quindi questo episodio in cui il Re del Terrore, convinto che per lui sia arrivata la fine, racconta a Ginko i primi anni della sua vita, trascorsi su un’isola abitata da un gruppo di malviventi, a capo del quale stava un boss di nome King. Questa storia è solo l’inizio di un lungo collage, per altro ancora in corso, che ricostruisce, dettaglio dopo dettaglio, l’avventuroso e drammatico passato di Diabolik.

Diabolik Anno VIII n. 5



di A. e L. Giussani, Zaniboni, Coretti

Esce il 27 settembre 1971. Per celebrare il duecentesimo numero della serie, le sorelle Giussani vollero uscire con uno storico episodio in cui Diabolik rivela la sua etica e il suo concetto di lealtà. Non sarà solo la prospettiva di un ricco bottino a portarlo ad aiutare Matteo, un vecchio patriarca che vive isolato lavorando la sua terra. Due mondi apparentemente lontanissimi, quello del Re del Terrore e quello del vecchio, si troveranno a confronto, e sarà proprio il senso dell’onore, comune ai due protagonisti, il filo conduttore di tutta la vicenda.

Diabolik Anno X n. 20



di A. e L. Giussani, Bozzoli, Facciolo

Esce il 31 luglio 1972. È il secondo dei rarissimi episodi “doppi”, vale a dire storie non autoconclusive ma divise in due puntate. Nella prima l’ispettore Ginko era venuto a conoscenza dell’ubicazione di tutti i rifugi di Diabolik, e in questa seconda parte Diabolik e Eva si ritroveranno senza casa, senza denaro e senza alcuna possibilità di utilizzare trucchi, a dover ricominciare tutto daccapo, contando solo sulle proprie forze e sulla propria ingegnosità.

Diabolik Anno XI n. 16

MARCHIO DI FUOCO

di A. e L. Giussani, Zaniboni, Facciolo

Esce il 25 novembre 1974. Questo episodio “storico” si svolge in un Paese, il Kuantaj, facilmente identificabile con la Cina. L’uscita di questo albo suscitò non poco scalpore presso i lettori perché, per la prima volta, si trovava tra le pagine del fumetto una non troppo velata presa di posizione politica. Era in verità già successo, in occasione del referendum sul divorzio, che le sorelle Giussani dedicassero una pagina, destinata alla pubblicità, a esortare a votare NO all’abrogazione della legge. Ma vedere Diabolik rinunciare a un ricco bottino, perché conquistato dalla filosofia della gente del Kuantaj, fu un vero shock per molti fan del Re del Terrore.

Diabolik Anno XIII n. 24



di A. e L. Giussani, Paludetti, Coretti

Esce il 9 dicembre 1974. È l’episodio che segna una tappa nell’evoluzione del rapporto tra Diabolik e Eva Kant. In periodo di sacrosante rivendicazioni femministe, anche Eva sentirà il bisogno di mettere in chiaro i termini del rapporto con il suo compagno. Diabolik dovrà così riconoscere che la donna che gli sta accanto non è semplicemente una partner d’avventure, ma anche una preziosa e insostituibile “collaboratrice”, dotata di una sua autonomia decisionale e organizzativa. Insomma, una complice decisamente alla pari.

Diabolik Anno XIII n. 25



di Gomboli e Martinelli, Torchio, Paludetti

Esce il 1 luglio 1994. Un episodio con un inizio anomalo: invece del consueto colpo da mettere a segno, troviamo Eva Kant che “consegna” Diabolik all’ispettore Ginko. Il motivo è semplice: un terribile virus sta decimando gli abitanti di Clerville, e solo in un ospedale Diabolik, in fin di vita, potrebbe essere adeguatamente curato. Così il Re del Terrore è fuori causa per tutto l’episodio mentre l’intreccio della storia porterà Ginko e la compagna di Diabolik a stringere, se non proprio una vera alleanza, almeno una sorta di “collaborazione” per venire a capo dell’intricata vicenda.

Diabolik Anno XXXIII n. 4

COLPO ALLA CIECA

di Cortini e Martinelli, Facciolo, Montorio

Esce il 1 agosto 1999. In questo albo vengono ripresi due personaggi, Carlo e Daria, che erano già apparsi in precedenza e che sono gli unici a frequentare Diabolik ed Eva senza che questi ultimi indossino la maschera perché non vedenti. La storia è abbastanza forte e mette a dura prova sia Diabolik (anche fisicamente, perdendo temporaneamente la vista) sia Eva che darà fondo a tutte le sue doti per dimostrare quanto può essere efficace e letale come il suo compagno.

Diabolik Anno XXXVIII n. 8