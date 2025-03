Esce l’8 marzo 2025 il secondo numero di SMACK! la rivista curata dal collettivo Moleste e pubblicata da Eris Edizioni. Con il contributo di più di 40 autori e autrici, la rivista conferma il format sperimentato nei numeri precedenti, facendo interagire rubriche, storie a fumetti, illustrazioni e articoli.

Il tema scelto per SMACK! #2 è “la cura”, intesa nelle sue molteplici accezioni: dalla cura individuale a quella per il territorio, dalla cura come pratica estetica a quella attuata nei contesti politici. Un’occasione, ancora una volta, per creare uno spazio editoriale libero in cui l3 contributor hanno potuto sperimentare nuovi linguaggi e portare il proprio vissuto e le proprie riflessioni.

A interagire in SMACK! #2, artist3 esordienti e nomi consolidati del fumetto italiano, e non solo: sulle pagine della rivista anche la storia breve – inedita in Italia – Me too, della fumettista francese Elsa Klée, già

autrice dell’antologia Fanatic Female Frustration. La cover della rivista è stata realizzata con la tecnica del ricamo da Kalina Muhova (Gran Guinigi per Miglior Fumetto Breve nel 2024). Hanno inoltre contribuito a SMACK! #2: Artivist3 Per La Palestina (Marta Alacevich, Arianna Bellucci, Valeria Fogato, Camilla Garofano, Giulia Quagli, Giacomo Guccinelli), Giona Barnaba, Laura Bernardi, Elisa Buoncompagni, Neri Cortopassi, Bogdan Andrei Craciun, Andrea Del Campo, Fran De Martino, Alessia De Sio, Sasso Donato & Lorenzo Raimondo, Sara Fabbri, Claudia Fauzia, Luigi Filippelli, Barbara Giorgi, Carmen Guasco, Claudia Ianniciello, Daniela Imparato, La Tram, Margherita Meini, Diana Naneva, Marilù Oliva, Susanna Panini, Rah Paolucci, Rachele Pellegrini, Gloria Pizzilli, Rosalia Radosti, Susanna Raule, Le

Recensioni Non Richieste, Irene Rutigliano, Shannice, Luce Scheggi, Deborah Tommasini, Toonie, Francesca Torre, Kaaj Tshikalandand, Luca Vanzella, Vyles e Anna Zampatti.

“In un’epoca in cui l’ansia da performance ci obbliga a velocità insopportabili, produzioni sempre più ambiziose, corse ad ostacoli, micromanaging e gerarchie piramidali, il collettivo si è fermato per non soccombere allo spirito del tempo. Ne è nata una riflessione che ci ha impegnate (e ci impegna tuttora) e che ha gettato le basi per il tema del terzo numero di Smack!, LA CURA.” – Sara Fabbri – art director SMACK!

Info

100 pagine -21×29,7 cm

Colori brossurato

10,00 euro

ISBN 9791280495815

In distribuzione dalla data simbolica del 8 marzo

Collettivo Moleste

Il collettivo Moleste nasce ufficialmente il 27 ottobre 2020, data in cui è stato pubblicato il manifesto del collettivo, sottoscritto da più di cinquanta artist3. Da allora gli obiettivi di Moleste sono l’ascolto di chi

ha subito episodi molesti di natura sessista e omolesbotransfobica, la creazione di una rete di sostegno con i Centri Anti Violenza, la sensibilizzazione del pubblico al tema, e l’analisi e l’abbattimento

degli stereotipi del fumetto legati a genere e identità. Nel 2021 Moleste realizza la campagna di affissione artistica “LE Articolo AutoDeterminativo”, prodotto da Cheap Festival di Bologna e partecipa al TedX di Macerata. L’anno seguente Moleste pubblica l’antologia a fumetti Fai rumore, edita da Il Castoro. Il 25 novembre viene lanciato il nuovo progetto di Moleste: SMACK! #0, fanzine di grafica e fumetto autoprodotta. Il numero successivo, SMACK! #1 esce con Eris Edizioni il 6 gennaio 2024. Nel 2024 collabora anche con i Sentinelli di Milano per realizzare i visual per la comunicazione relativa alla manifestazione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Fanno parte del gruppo di coordinamento del collettivo Sonia Aloi, Francesca Ciregia, Sara Fabbri, Carmen Guasco, Giacomo Guccinelli, Claudia

Ianniciello, Grazia La Padula, Susanna Raule, Deborah Tommasini, Francesca Torre, Eli2B, La Tram.