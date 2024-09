Eris Edizioni pubblica “Un autobus che va dal centro al margine”, il secondo capitolo di Scuola di Butch, il fumetto di Percy Bertolini

Comunicato Stampa

SCUOLA DI BUTCH UN AUTOBUS CHE VA DAL CENTRO AL MARGINE DI PERCY BERTOLINI

Il secondo volume della serie dedicata alle bambine butch e trans di oggi, di ieri e di domani.

Eris Edizioni annuncia l’uscita Scuola di Butch – Un autobus che va dal centro al margine, secondo volume della miniserie di Percy Bertolini che si fa le unghie nella nostra nuova collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua.

Nel primo capitolo della trilogia è iniziata la rivoluzione, la vecchia scuola di polizia è stata occupata e trasformata in una scuola per bambine butch, lesbiche e trans. Nel secondo capitolo è il momento di conoscere le insegnanti: è lunedì mattina e per le maestre è il momento di recarsi a scuola. Ma lungo la strada Augusta Guzzi viene accusata di oltraggio al pudore ed è in pericolo! La sua pappagalla Samantha dà l’allarme: non c’è un attimo da perdere! Prima di tutto bisogna chiamare la supplente di meccanica, Andy Giò, per non far perdere nessuna lezione alla sua classe e poi tutte insieme – la preside Monica Wittig,il gatto Ambrogio, Vasca Rossa, Marmista Femminista, Towanda Pomodori e Mariolina con le sue piante selvatiche infestanti – dovranno riuscire a salvarla e riportarla a scuola, dove tutte l* bambin* la aspettano.

Una narrazione ironica e mai scontata per esplorare tematiche transfemministe. Percy si avventura fino al fondo del baule, laggiù dove era sepolta la sua infanzia, ma invece di concentrarsi solo su ciò che è andato storto, preferisce disegnare quello che avrebbe voluto e che auspica per il futuro. L’intento è seppellire insieme ogni trauma, una risata alla volta. L’immaginazione di Percy è prorompente, le sue trovate irresistibili, il suo stile grafico inconfondibile.

“In questo fumetto ironico, ho messo tutte le cose più profonde del mio percorso queer, artistico, e di coscienza collettiva.”

Percy Bertolini.

116 pagine – 10,5×14,8 cm

bianco e nero – brossurato

ISBN 9791280495594 – Uscita Settembre 2024

6,00 €

Percy Bertolini

Percy Bertolini (Ancona, 1988) è street artist, fumettista e pittor*. Fa fumetti dalle elementari in modo autodidatta. Ha pubblicato Non fissare (2019) per Edizioni Minoritarie, partecipato all’antologia Sporchi e Subito per Feltrinelli Comics (2020) e autoprodotto la serie a fumetti Paolo Fox (2020), affermandosi come una delle migliori promesse del fumetto italiano secondo Rolling Stone. Da sola (Diabolo edizioni, 2021) è il suo esordio nella narrativa per immagini di lungo

respiro con cui ha vinto il premio Boscarato come Miglior artista emergente al TCBF e il Premio della critica Cubo Bellingeri. Ha una sua etichetta editoriale indipendente: Catapecchia editrice.

https://www.erisedizioni.org/prodotto/scuola-di-butch-un-autobus-che-vadal-centro-al-margine/

GALLERY