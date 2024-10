Eris Edizioni pubblica “Pastil. Tutte le avventure”, il personaggio cult di Francesca Ghermandi in edizione integrale

Per la prima volta in una edizione integrale e completa Pastil è uno dei personaggi più amati di Francesca Ghermandi, la sua testa a forma di Pastiglia o Pasticca è un’icona del fumetto. Le sue avventure, pubblicate tra fine ’90 e inizio 2000, escono ora in un’unica e attesissima raccolta integrale intitolata: Pastil. Tutte le avventure.

Dopo il grande successo di critica e pubblico de I misteri dell’Oceano Inter galattico, fumetto amatissimo e premiatissimo, abbiamo avuto la fortuna di riprendere a lavorare fianco a fianco con la famosa e geniale autrice: insieme abbiamo capito che, dopo anni di ingiustificata assenza, era giunto il momento di riportare Pastil in libreria.

Pastil. Tutte le avventure è un fumetto senza parole. Narra le storie di una bimba che dopo un sogno sale su una cassetta alata e vola in mondi assurdi, affrontando mille pericoli ma divertendosi anche un sacco. Si butta in ogni avventura senza pensarci, finisce in situazioni paurose e le cose potrebbero andare vera mente male, alla fine però trova sempre la strada per ritornare a casa. Francesca Ghermandi con la sua verve ironica e poetica racconta le paure in fantili e cosa combinano i bambini quando gli adulti non ci sono. Un monumento del fumetto italiano, un silent comics potente e divertente che non si vorrebbe mai smettere di leggere. Artista di fama internazionale, imprescindibile maestra della nona arte e dell’illustrazione, con il suo lavoro pluridecennale ha creato immaginari con cui ha fatto innamorare tantissimi lettori e ha influenza to generazioni di fumettisti non solo in Italia.

Pastil. Tutte le avventure

Francesca Ghermandi

216 pagine – 17×24 cm

b/n – brossurato

ISBN 9791280495884 – Uscita 15 novembre 2024

22,00 €

Dopo aver vinto il Gran Guinigi come Miglior Disegno a Lucca Comics and Games 2023 con I misteri dell’Oceano Intergalattico, l’edizione 2024 del festival ha

invitato l’autrice nella giuria della premiazione e le ha dedicato la mostra: “Francesca Ghermandi: Il Pianeta Intergalattico. Fumetti, Disegni e Oggetti.” Pastil. Tutte le avventure in anteprima a Lucca Comics 2024 per celebrare un momento molto importante e certo meritato della sua poliedrica carriera.

Francesca Ghermandi

Francesca Ghermandi è nata a Bologna nel 1964 ed è un’artista di fama internazionale. Le sue storie a fumetti e illustrazioni sono state pubblicate da riviste italiane e straniere a partire dalla metà degli anni ’80 (Frigidaire, Il Manifesto, Echodes Savanes, Comic Art, Cyborg, Zero Zero, La Repubblica, Internazionale). Ha pubblicato diversi libri a fumetti sia in Italia che all’estero tra cui The Whipeout (Fantagraphics Books, 2003) e Grenuord (Coconino Press, 2007). Nel 2023 ha pubblicato I misteri dell’Oceano intergalattico (Eris edizioni) con cui nello stesso anno ha vinto il premio Boscarato del TCBF come Miglior fumetto e il Gran Guinigi come Miglior Disegno a Lucca Comics and Games che quest’anno le ha dedicato una mostra: “Francesca Ghermandi: Il Pianeta Intergalattico. Fumetti, Disegni e Oggetti.”