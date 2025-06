Eris Edizioni pubblica “Mentre il mondo guarda” di Gina Nakhle Koller

«A tutte le persone palestinesi del mondo: Questo libro è dedicato alla vostra resilienza, forza e incrollabile speranza di fronte a sfide inimmaginabili. Che la sofferenza finisca, che la giustizia prevalga e che il mondo agisca finalmente per portare pace e dignità nelle vostre vite.» Mentre il mondo guarda, Gina Nakhle Koller

L’autrice ha disegnato una vignetta ogni giorno per un anno per documentare e denunciare le condizioni del popolo palestinese, all’indomani del 7 ottobre 2023, non solo a Gaza. Mentre il mondo guarda raccoglie un centinaio di quelle vignette, una cronistoria che rivela il costo umano degli attacchi incessanti, la resilienza di chi affronta sofferenze inimmaginabili, il genocidio in corso e l’urgente necessità di giustizia in un mondo che guarda, ma troppo spesso rimane in silenzio davanti a quello che succe de, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Grazie alla divulgazione sui social dove Gina ha pubblicato quotidianamente le sue vignette in inglese, le sue opere di denuncia, caratterizzate da un bianco e nero potente e graffiante, hanno raggiunto tutto il mondo. Per questo motivo e per dare un supporto fisico che possa portarle ancora più lontano, il libro è bilingue, i testi sono in italiano e in inglese. In Italia, il lavoro di Gina è stato incluso nella mostra Falastin Hurra, che ha girato tutto il Paese.

Info

112 pagine – 15×21 cm

b/n – brossurato

ISBN 9791280495709 – Uscita Salone Libro Torino

15,00 €

Gina Nakhle Koller

Nata nel 1982 in Libano, è illustratrice e fumettista. Il suo lavoro affonda le radici nelle sue origini libanesi e palestinesi. Cresciuta tra le difficoltà di una regione turbolenta, Gina ha scoperto che l’arte è un potente strumento di auto espressione e di storytelling, un mezzo per entrare in contatto con la sua identità e per far luce sulle storie mai raccontate del suo popolo. La Palestina rimane un tema centrale nel lavoro di questa artista, alimentando la sua passione nel creare un’arte che catturi la resilienza, le lotte e l’umanità del suo popolo. Nel 2013 ha conseguito un Master of Arts in Illustration in Svizzera dove ore vive, approfondendo il suo impegno nel raccontare attraverso le narrazioni visive. La sua arte trascende i confini, invitando il pubblico a vedere il mondo attraverso la lente dell’empatia e a dialogare con le voci di coloro che troppo spesso non vengono ascoltati.