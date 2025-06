Eris Edizioni pubblica “Lindy Hop dall’aldilà”, il fumetto di esordio di Eva Daffara

Eris Edizioni di annuncia la pubblicazione di Lindy Hop dall’Aldilà, fumetto d’esordio di Eva Daffara. Progetto vincitore della seconda edizione della Borsa di studio Tuono Pettinato, promossa

dall’Accademia di Belle Arti di Bologna e dalla Fondazione Tuono Pettinato in collaborazione con Eris Edizioni.

Lindy Hop dall’Aldilà racconta del vecchio borgo di Accabarì, invaso da statue di angeli deformi. Ci sono diverse leggende sulla loro apparizione, ma ormai la popolazione ha imparato a conviverci. Li chiamano Entroydi. Sono ovunque: fanno da sfondo a pazze gare automobilistiche, ai loro piedi nascono nuove amicizie, sotto il loro sguardo muto scompaiono morti pronti per il funerale. Qualcuno direbbe che vegliano sulle vite degli abitanti del paese. O che le influenzino.

Una commedia corale, un romanzo a fumetti complesso e sorprendente per le invenzioni che contiene, un piccolo e personale mondo narrativo raccontato con brillante black humor per svelare la solitudine e la fragilità delle relazioni umane. Il segno grafico netto e pulito dell’autrice riesce a trovare la sintesi nel suo immaginario ricco di particolari, dalla caratterizzazione dei personaggi ai paesaggi surreali costellati di statua deformi, sempre così irrealisticamente reali.

Lindy Hop dall’Aldilà

288 pagine – 17×24 cm

b/n – brossurato, copertina laminata viola

23,00 €

ISBN: 9791280495679

Eva Daffara

Eva Daffara nasce nella provincia di Udine nel 1998, si diploma in Linguaggi del Fumetto all’Accademia di belle arti di Bologna nel 2023. Fumettista e illustratrice, lavora per l’editoria per ragazzi e realizza

storie a fumetti autoprodotte e stampe. Le piace creare mondi di personaggi stravaganti dove grottesco, immaginario gotico e black humor sono all’ordine del giorno. Lindy Hop dall’Aldilà è il suo graphic novel d’esordio come autrice, tesi di laurea con la quale vince la borsa di studio della Fondazione Tuono Pettinato, edizione 2024.

Borsa di studio Tuono Pettinato

Lindy Hop dall’Aldilà è il progetto vincitore della seconda edizione della Borsa di studio Tuono Pettinato, promossa dall’Accademia di Belle Arti di Bologna e dalla Fondazione Tuono Pettinato in collaborazione con Eris Edizioni. La borsa di studio, istituita nel 2022 in memoria di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, è dedicata agli ex allievi e alle ex allieve dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, con l’obiettivo di sostenere la produzione di opere a fumetti capaci di offrire uno sguardo critico e ironico sul presente. Tuono Pettinato è stato una fi gura centrale del fumetto contemporaneo, capace di attraversare

con leggerezza ed eleganza il mondo dell’autoproduzione e dell’editoria, coniugando ricerca e cultura pop, ironia e lucidità nel raccontare il presente e la storia. La sua visione ha lasciato un segno profondo, tanto da essere chiamato a insegnare Fumetto Umoristico presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna fin dall’istituzione del Biennio Specialistico in Linguaggi del Fumetto. La Borsa di studio Tuono Pettinato prevede un contributo economico offerto dalla Fondazione Tuono Pettinato, e la pubblicazione dell’opera selezionata. Questo volume rappresenta il risultato di tale iniziativa, nel segno dello spirito, della creatività e dell’eredità artistica di Tuono Pettinato.