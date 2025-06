Deadline informa che l’attrice Emily Hampshire è entrata a fare parte del cast della nuova serie Disney Plus incentrata su Visione (Paul Bettany), in cui ricoprirà il ruolo dell’intelligenza artificiale nota come E.D.I.T.H., che era apparsa in Spider-Man: Far From Home e utilizzata dal supercriminale Mysterio (Jake Gyllenhaal) per portare avanti i suoi malvagi intenti.

Un rappresentante dei Marvel Studios non ha voluto commentare la notizia.