Edizioni NPE pubblicherà un saggio su Zerocalcare

Comunicato stampa

Michele Rech, in arte Zerocalcare, è senza dubbio il fumettista italiano più letto e apprezzato del nostro tempo. Le sue storie hanno acquisito un posto di rilievo tanto nel panorama fumettistico quanto in quello dell’animazione. Molto è stato scritto, e si continua a scrivere, sulla rilevanza generazionale dei temi trattati nelle sue opere e sul background culturale dell’autore, ma ancora poco si è indagato sugli aspetti che caratterizzano la sua narrazione.

Come appaiono un fumetto o una serie di Zerocalcare dall’interno?

Edizioni NPE ha scelto di dedicargli un saggio, Zerocalcare – L’arte narrativa di Michele Rech, di Matteo Boni, in uscita a ottobre 2024.

L’intento del libro è di fornire una panoramica sul modus narrandi di Zerocalcare, sia nel fumetto che in altri linguaggi espressivi, con una prima parte dedicata alle caratteristiche narrative dei fumetti e una seconda parte incentrata su come queste siano state recepite dal cinema d’animazione e non.

Analizzando la struttura delle storie, lo stile narrativo e i personaggi, il saggio offre un viaggio nel mondo creativo dell’autore, alla scoperta dei principali meccanismi alla base delle sue opere.

Zerocalcare. L’arte narrativa di Michele Rech

Matteo Boni

Edizioni NPE, 2024

136 pagine, cartonato – 11,90 €

ISBN: 9788836272419

In libreria a ottobre 2024