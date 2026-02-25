Edizioni NPE pubblica un volume che racconta la Storia secondo Toppi

Comunicato stampa

Edizioni NPE pubblica un nuovo volume che approfondisce l’indagine di Sergio Toppi sulle grandi rotte dell’umanità.

Disponibile in libreria dal 27 febbraio 2026, Ipotesi 1492 – Algarve 1460 raccoglie due racconti pubblicati originariamente a quattordici anni di distanza l’uno dall’altro — rispettivamente su Alter Alter nel 1978 e su Comic Art nel 1992 — ma legati da una profonda coerenza tematica e formale. In queste pagine, l’autore utilizza l’evento storico come pretesto per costruire parabole poetiche e beffarde, capaci di ribaltare le prospettive consolidate sui grandi viaggi di esplorazione.

In Algarve 1460, Toppi segue l’ossessione dell’infante Enrico, un uomo che sacrifica onori militari e ricchezze nel tentativo di decifrare cosa si nasconda oltre l’orizzonte. La ricerca del principe portoghese si trasforma in una metafora sulla sete di conoscenza che consuma l’essere umano, sospesa in una dimensione dove il confine tra sogno e realtà appare sempre più labile.

Al contrario, in Ipotesi 1492, l’impresa di Cristoforo Colombo viene riletta attraverso una lente grottesca e amara. Qui, l’unico superstite del naufragio delle caravelle, Rodrigo de Triana, approda a Guanahani carico di speranze di gloria, solo per ritrovarsi prigioniero di un gioco crudele di equivoci con i nativi e con lo spirito Zemì-Tawani.

Il volume, ventottesimo all’interno della collana dedicata a Toppi, è aperto da una prefazione di Gianni Brunoro.

Ipotesi 1492 – Algarve 1460

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2025

56 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836273058