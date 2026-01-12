È morto il disegnatore Sergio Tarquinio

È morto, all’età di 100 anni, Sergio Tarquinio, storico disegnatore e illustratore tra i più importanti del fumetto d’avventura italiano, autore di storie su testate come Storia del West e Ken Parker.

Nato a Cremona il 13 ottobre 1925, Tarquinio era l’ultimo di sette figli ed era cresciuto in una famiglia incline al disegno e all’arte decorativa, come raccontato da lui stesso in varie interviste.

Attivo dal 1946, dopo gli esordi con il western Luna d’argento per l’Editoriale Dea, Taquinio collaborò con la Mediolanum, lavorando anche su Blek e Gionni, prima di trasferirsi in Argentina, dove fino al 1952 fece parte del gruppo di autori riuniti dall’editore Cesare Civita, la cosidetta “scuola italiana del fumetto sudamericano”.



Dopo l’esperienza argentina, Tarquinio firmò numerosi lavori in Italia e all’estero, prima di arrivare alla collaborazione che gli avrebbe cambiato la carriera, quella con le Edizioni Araldo (poi Bonelli), per le quali realizzò numerosi western su testi di Gian Luigi Bonelli e Guido Nolitta, tra cui Giubba Rossa e Il giudice Bean.

Fu poi uno dei principali disegnatori di Storia del West di Gino D’Antonio, serie di cui disegnò 34 albi, oltre a lavorare su Il ribelle, Rick Master e, dagli anni Ottanta, sul Ken Parker di Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. Dopo altre collaborazioni con Mondadori, Il Corriere dei piccoli e Il Giornalino, alla fine del decennio abbandonò il fumetto e si dedicò a pittura e all’incisione, di cui è stato riconosciuto come un maestro dello scorso secolo. Nel 2013 fu nominato Cavaliere della Repubblica per meriti artistici ed editoriali.