Dylan, un vampiro, la solitudine oggi

[Mrs. Colbert] “Kyle è sempre stato un suo grande fan. La considera una specie di eroe, come quelli dei suoi fumetti… è anche per questo che ci siamo rivolti a lei.“

L’albo di novembre, aperta l’accattivante copertina dei fratelli Cestaro, presenta soggetto e sceneggiatura di Giancarlo Marzano con i disegni di Armitano.

Si tratta del secondo appuntamento con i classici dell’horror: stavolta tocca al vampiro, rivisitato in chiave moderna. In questo caso, Il succhiasangue più famoso della storia preda ragazzi e ragazze attraverso i social, legandosi a un hikikomori, divenuto suo malgrado strumento dei crimini del vampiro.

Colpisce la qualità della storia e l’equilibrio raggiunto nell’incrociare un classico ad alta densità di rivisitazioni -con il pericolo dei cliché usurati – e una problematica moderna, quale la difficile realtà degli hikikomori. Il rischio di banalizzare il tema psicologico e di attingere a un canovaccio stranoto era dietro l’angolo di ogni pagina. Marzano sfugge ad ambedue i tranelli e scrive una storia godibile e profonda. Armitano ai disegni confeziona sequenze taglienti, corpi spigolosi, linee affilate: tratto grafico più che azzeccato per l’episodio del mese.

In conclusione, si tratta di un’avventura che si dipana seguendo un buon ritmo narrativo. Alla trama principale s’intrecciano riferimenti secondari, ma significativi, quali il ruolo della famiglia nello sviluppo della solitudine digitale odierna; incursioni nei luoghi comuni, per cui si dà la colpa dei problemi dei giovani ai fumetti – qui soprattutto manga – senza tenere conto di fenomeni più complessi e profondi. Notevole, infine, che il Dylan di questo numero non si faccia pagare per aiutare il giovane hikikomori, Kyle.

Abbiamo parlato di

Dylan Dog #459 – Hikikomori

Giancarlo Marzano, Armitano

Sergio Bonelli Editore, novembre 2024

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 97711215800940459