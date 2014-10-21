Doctors di Dash Shaw approda sul grande schermo

The Hollywood Reporter informa che la 20th Century Fox ha opzionato i diritti di Doctors, graphic novel realizzata da Dash Shaw incentrata su un dottore e il suo team, i quali possono entrare nella coscienza di una persona morta sottoforma di un ricordo e temporaneamente riportarla alla vita. Quando una donna incarica il medico di riportare in vita la madre, questo dovrà confrontarsi per la prima volta con il problema di un morto che non vuole ritornare.

Il graphic novel è uscito nelle librerier, pubblicato da Fantagraphics, lo scorso 24 settembre. Il film vedrà coinvolto come produttore David Goyer attraverso la sua società Phantom Four, mentre Matt Reilly supervisionerà il progetto per la Fox.