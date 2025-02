I fumetti internazionali che leggeremo nel 2025

Il primo mese del 2025 sta quasi per finire e abbiamo già iniziato a leggere alcuni nuovi fumetti, ma quali sono i titoli più attesi in uscita in questo anno?

Ecco alcuni titoli di autori e autrici da tutto il mondo che usciranno nei prossimi mesi nel nostro paese.

Premettiamo che questa guida, pur essendo ampia, non è esaustiva perché non tutti gli editori hanno ancora concluso la programmazione annuale o si riservano di annunciare alcuni titoli in futuro. Inoltre, non è detto che i fumetti qui elencati escano tutti davvero nel 2025, per via di cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a cambi di programmazione e a piccole (o talvolta enormi) congiunture logistico-economiche.

Sia come sia, il 2025 si preannuncia un altro anno di fumetti molto interessanti.

Saldapress

Stray Dogs di Trish Forstner e Tony Fleecs – gennaio

Un thriller da brividi visto attraverso gli occhi di un cane che tanto ricorda il cinema di animazione di Don Bluth (o una versione di Walt Disney da brividi). Una storia che, giocando su un ingannevole design cartoonesco, sorprende e spaventa il lettore.

di Trish Forstner e Tony Fleecs – gennaio Un thriller da brividi visto attraverso gli occhi di un cane che tanto ricorda il cinema di animazione di Don Bluth (o una versione di Walt Disney da brividi). Una storia che, giocando su un ingannevole design cartoonesco, sorprende e spaventa il lettore. Road to G.I. Joe: Destro di Dan Watters e Andrei Bressan – febbraio

Un altro personaggio dei G.I. JOE entra nell’universo condiviso dei Transformers: James McCullen Destro XXIV è l’uomo dietro M.A.R.S. Industries, il leader indiscusso nella fornitura di armi ad alta tecnologia alle potenze mondiali. Ma l’emergere della sostanza denominata Energon ha cambiato tutto. Così, mentre le ambizioni di Destro crescono, i “Gemelli Cremisi” Tomax e Xamot Paoli si fanno avanti per eliminare la concorrenza, e Cobra Commander si rende conto che il suo attuale alleato potrebbe diventare il suo futuro nemico più temibile.

di Dan Watters e Andrei Bressan – febbraio Un altro personaggio dei G.I. JOE entra nell’universo condiviso dei Transformers: James McCullen Destro XXIV è l’uomo dietro M.A.R.S. Industries, il leader indiscusso nella fornitura di armi ad alta tecnologia alle potenze mondiali. Ma l’emergere della sostanza denominata Energon ha cambiato tutto. Così, mentre le ambizioni di Destro crescono, i “Gemelli Cremisi” Tomax e Xamot Paoli si fanno avanti per eliminare la concorrenza, e Cobra Commander si rende conto che il suo attuale alleato potrebbe diventare il suo futuro nemico più temibile. Hate Omnibus 1 di Peter Bagge – febbraio

Cult del fumetto indie americano, Hate racconta le vicende di Buddy Bradley, alter ego dell’autore, attraverso musica grunge, relazioni disastrose e un’ironia caustica tipica degli anni Novanta.

di Peter Bagge – febbraio Cult del fumetto indie americano, Hate racconta le vicende di Buddy Bradley, alter ego dell’autore, attraverso musica grunge, relazioni disastrose e un’ironia caustica tipica degli anni Novanta. L’ultimo giorno di H. P. Lovecraft di Romuald Giulivo e Jakub Rebelka – febbraio

Un viaggio narrativo oscuro e inquietante, ma anche profondamente umano e struggente. Una storia perennemente in bilico tra l’orrore reale e quello immaginario, in grado di tratteggiare un personaggio storico leggendario e contribuendo ad affermarne l’immortalità.

di Romuald Giulivo e Jakub Rebelka – febbraio Un viaggio narrativo oscuro e inquietante, ma anche profondamente umano e struggente. Una storia perennemente in bilico tra l’orrore reale e quello immaginario, in grado di tratteggiare un personaggio storico leggendario e contribuendo ad affermarne l’immortalità. Napalm Lullaby di Rick Remender e Bengal – marzo

Un bambino dotato di un potere inimmaginabile viene cresciuto nella convinzione di essere dio da un culto di fanatici membri di una setta religiosa. La regola è: unisciti a noi o muori.

di Rick Remender e Bengal – marzo Un bambino dotato di un potere inimmaginabile viene cresciuto nella convinzione di essere dio da un culto di fanatici membri di una setta religiosa. La regola è: unisciti a noi o muori. Il mostro della laguna nera di Dan Watters, Ram V e Matthew Roberts – marzo

Dai fondali fangosi del Rio delle Amazzoni riemerge una creatura che non è né umano né pesce… ma che ha sete di sangue! La collana dedicata agli UNIVERSAL MONSTERS si arricchisce di un nuovo titolo che affonda le radici nella Storia del Cinema.

di Dan Watters, Ram V e Matthew Roberts – marzo Dai fondali fangosi del Rio delle Amazzoni riemerge una creatura che non è né umano né pesce… ma che ha sete di sangue! La collana dedicata agli UNIVERSAL MONSTERS si arricchisce di un nuovo titolo che affonda le radici nella Storia del Cinema. The one hand e The six Fingers di Ram V, Laurence Campbell, Lee Loughridge, Dan Watters, Sumit Kumar (2 volumi e cofanetto) – aprile

Una storia a metà tra il crime e la fantascienza! Dopo una carriera costellata di successi, il detective Ari Nasser sta per andare in pensione. Ma, proprio quando sembra essere finalmente giunto per lui il momento di uscire di scena, per le strade di Neo Novena viene compiuto un brutale omicidio che porta tutti i segni distintivi dell’ “Assassino con una mano”. Sempre nella stessa metropoli, lo studente di archeologia Johannes Vale ha sempre avuto il pieno controllo della propria vita. Ma, quando commette un brutale omicidio utilizzando il modus operandi di un famoso serial killer del passato, tutto inizia a sfuggirgli di mano… soprattutto perché Johannes non ricorda di averlo fatto. Quella che segue è una pericolosa caccia all’uomo per le strade piovose di Neo Novena, un gioco al gatto con il topo tra lui e la polizia, ma anche un gioco di specchi tra i due volumi.

di Ram V, Laurence Campbell, Lee Loughridge, Dan Watters, Sumit Kumar (2 volumi e cofanetto) – aprile Una storia a metà tra il crime e la fantascienza! Dopo una carriera costellata di successi, il detective Ari Nasser sta per andare in pensione. Ma, proprio quando sembra essere finalmente giunto per lui il momento di uscire di scena, per le strade di Neo Novena viene compiuto un brutale omicidio che porta tutti i segni distintivi dell’ “Assassino con una mano”. Sempre nella stessa metropoli, lo studente di archeologia Johannes Vale ha sempre avuto il pieno controllo della propria vita. Ma, quando commette un brutale omicidio utilizzando il modus operandi di un famoso serial killer del passato, tutto inizia a sfuggirgli di mano… soprattutto perché Johannes non ricorda di averlo fatto. Quella che segue è una pericolosa caccia all’uomo per le strade piovose di Neo Novena, un gioco al gatto con il topo tra lui e la polizia, ma anche un gioco di specchi tra i due volumi. Scarlett di Kelly Thompson e Marco Ferrari – aprile

Il nuovo universo a fumetti di G.I. Joe si arricchisce di un altro tassello! Shana “Scarlett” O’Hara sta per intraprendere la missione segreta più pericolosa della sua intera carriera: infiltrarsi nella base del misterioso Clan Arashikage, in Giappone. Una storia ricca di azione e colpi di scena che amplia il sempre più vasto Energon Universe.

di Kelly Thompson e Marco Ferrari – aprile Il nuovo universo a fumetti di G.I. Joe si arricchisce di un altro tassello! Shana “Scarlett” O’Hara sta per intraprendere la missione segreta più pericolosa della sua intera carriera: infiltrarsi nella base del misterioso Clan Arashikage, in Giappone. Una storia ricca di azione e colpi di scena che amplia il sempre più vasto Energon Universe. Frankenstein di Michael Walsh e Toni Marie Griffen – maggio

Una graphic novel basata su un cult-movie horror targato Universal!

La leggenda di Frankenstein, il capolavoro gotico della scrittrice Mary Shelley, è destinata a vivere per sempre, anche grazie al gran numero di pellicole che ha ispirato. La trasposizione degli Universal Studios che vide la luce nel 1931, con un indimenticabile Boris Karloff a interpretare il mostro creato dal Dottor Frankenstein, rimane uno dei ruoli del cinema horror più iconici e citati della storia.



Edizioni BD

La pazza del sacro cuore di Alejandro Jodorowsky e Moebius – marzo

Il mondo del professor Alain Mangel, venerato insegnante di filosofia razionalista alla Sorbona – nonché alter ego letterario dello sceneggiatore Alejandro Jodorowski – è a un passo dal crollo. Inizia così un viaggio mistico e folle alla ricerca di sè stesso.

di Alejandro Jodorowsky e Moebius – marzo Il mondo del professor Alain Mangel, venerato insegnante di filosofia razionalista alla Sorbona – nonché alter ego letterario dello sceneggiatore Alejandro Jodorowski – è a un passo dal crollo. Inizia così un viaggio mistico e folle alla ricerca di sè stesso. Gli occhi del gatto di Alejandro Jodorowsky e Moebius – marzo

Un fumetto del 1978 che segna la prima, sperimentale, collaborazione a fumetti tra Jodorowsky e Moebius (L’Incal), due dei più importanti maestri di sempre della nona arte.

di Alejandro Jodorowsky e Moebius – marzo Un fumetto del 1978 che segna la prima, sperimentale, collaborazione a fumetti tra e (L’Incal), due dei più importanti maestri di sempre della nona arte. Rare Flavours di Ram V e Filipe Andrade – marzo

La sinergia professionale tra lo sceneggiatore Ram V (Blue in Green) e il disegnatore Filipe Andrade, coppia di autori nominata ai Premi Eisner e Ringo Awards, produce il racconto di Rubin Baksh, un malefico demone Rakshasa che sogna di diventare il prossimo Anthony Bourdain e che ingaggia il giovane Mo, un regista che ha visto giorni migliori, perché documenti la grandezza della cucina indiana.

Bao Publishing

Impenetrabile di Alix Garin

L’artista belga classe ’97, già autrice del successo “Non mi dimenticare”, racconta il proprio corpo e il proprio desiderio sessuale con una storia intima e profonda.

di Alix Garin L’artista belga classe ’97, già autrice del successo “Non mi dimenticare”, racconta il proprio corpo e il proprio desiderio sessuale con una storia intima e profonda. Animal Pound di Tom King e Peter Gross

Raccolto in un unico volume, il fumetto che rivisita La fattoria degli animali di George Orwell raccontando la società dei nostri giorni nostri con la contrapposizione fra cani e gatti.

di Tom King e Peter Gross Raccolto in un unico volume, il fumetto che rivisita La fattoria degli animali di George Orwell raccontando la società dei nostri giorni nostri con la contrapposizione fra cani e gatti. Parker Girls di Terry Moore

Il volume che riprende la mitologia della serie di culto Strangers in Paradise costruendo un thriller che lascia con il fiato sospeso.

di Terry Moore Il volume che riprende la mitologia della serie di culto Strangers in Paradise costruendo un thriller che lascia con il fiato sospeso. Hack/Slash – Ritorno a scuola di Zoe Thorogood

L’autrice di “Tutta sola al centro della Terra” si cimenta in una storia autoconclusiva della serie creata da Tim Seeley e Stefano Caselli, interamente realizzata da lei.

di Zoe Thorogood L’autrice di “Tutta sola al centro della Terra” si cimenta in una storia autoconclusiva della serie creata da Tim Seeley e Stefano Caselli, interamente realizzata da lei. Qual è il posto più lontano da qui vol.3 di Matthew Rosenberg e Tyler Boss

Prosegue la saga post-apocalittica in cui gli adulti sono scomparsi e le macerie del nostro mondo sono rimaste in mano ai ragazzini.

di Matthew Rosenberg e Tyler Boss Prosegue la saga post-apocalittica in cui gli adulti sono scomparsi e le macerie del nostro mondo sono rimaste in mano ai ragazzini. Saga 12

L’atteso nuovo capitolo del capolavoro di Brian K. Vaughan e Fiona Staples.

L’atteso nuovo capitolo del capolavoro di Brian K. Vaughan e Fiona Staples. Due nuovi graphic novel di Keum Suk Gendry-Kim, già presente nel catalogo BAO con i volumi che raccontano la società coreana “Le Malerbe”, “L’attesa”, “Jun”, “La stagione delle piogge”, “L’albero nudo”.

Tunuè

Laika di Nick Abadzis – gennaio

3 novembre 1957, il satellite russo Sputnik 2 lascia l’atmosfera terrestre e raggiunge finalmente lo spazio. Ma non c’è un uomo a bordo, bensì Laika, una cagnolina randagia, maltrattata e abbandonata a se stessa, l’unico essere vivente adatto per il viaggio verso le stelle. Un viaggio magnifico e terribile, dal quale non farà mai ritorno. Già vincitore dell’Eisner Award, l’oscar del fumetto, un racconto straziante che ricostruisce la storia della prima cagnolina in missione nello spazio.

di Nick Abadzis – gennaio 3 novembre 1957, il satellite russo Sputnik 2 lascia l’atmosfera terrestre e raggiunge finalmente lo spazio. Ma non c’è un uomo a bordo, bensì Laika, una cagnolina randagia, maltrattata e abbandonata a se stessa, l’unico essere vivente adatto per il viaggio verso le stelle. Un viaggio magnifico e terribile, dal quale non farà mai ritorno. Già vincitore dell’Eisner Award, l’oscar del fumetto, un racconto straziante che ricostruisce la storia della prima cagnolina in missione nello spazio. Mexikid. Una famiglia on the road di Pedro Martin – marzo

Graphic novel pluripremiata, vincitrice tra gli altri della NEWBERY HONOR BOOK e del premio Eisner per la migliore pubblicazione per ragazzi.. Un racconto emozionante e divertente sulla famiglia, le radici e la scoperta di sé.

di Pedro Martin – marzo Graphic novel pluripremiata, vincitrice tra gli altri della NEWBERY HONOR BOOK e del premio Eisner per la migliore pubblicazione per ragazzi.. Un racconto emozionante e divertente sulla famiglia, le radici e la scoperta di sé. Le guerriere della valle. Le novizie di Jonathan Garnier e Amélie Fléchais – marzo

In groppa alla sua fida capretta Barbanera e al fianco degli amici di sempre, la piccola Molly scopre il segreto della fondazione del suo villaggio. Un albo illustrato che ci immerge ancora una volta nel mondo fantasy della serie Le guerriere della valle, una lettura per grandi e piccini.

di Jonathan Garnier e Amélie Fléchais – marzo In groppa alla sua fida capretta Barbanera e al fianco degli amici di sempre, la piccola Molly scopre il segreto della fondazione del suo villaggio. Un albo illustrato che ci immerge ancora una volta nel mondo fantasy della serie Le guerriere della valle, una lettura per grandi e piccini. Luther Arkwright 3: The Legend of Luther Arkwright di Bryan Talbot – maggio

Luther Arkwright protegge la pace dei multiversi contro le minacce del caos, viaggiando tra mondi paralleli utopici e distopici che ricordano l’Inghilterra vittoriana, nella speranza di salvare l’umanità.

di Bryan Talbot – maggio Luther Arkwright protegge la pace dei multiversi contro le minacce del caos, viaggiando tra mondi paralleli utopici e distopici che ricordano l’Inghilterra vittoriana, nella speranza di salvare l’umanità. Fa’ come vuoi di Hope Larson – maggio

Christine è una ragazza di diciassette anni che scrive un diario sulla sua vita adolescenziale, affrontando l’amicizia, l’amore e la ricerca della sua identità negli anni ’90 del XX secolo.

di Hope Larson – maggio Christine è una ragazza di diciassette anni che scrive un diario sulla sua vita adolescenziale, affrontando l’amicizia, l’amore e la ricerca della sua identità negli anni ’90 del XX secolo. GreenWood. Il concorso di Barbara Canepa, Anais Halard e Jéremie Almanza – maggio e ottobre

Il Club del Sabato ha una missione di massima importanza: creare un dolce unico seguendo regole stringenti per vincere il Gran Premio della Torta d’Oro di Greenwood! Sembra già complicato, ma con Moss, il rospo geloso come non mai, pronto a tutto per mettere i bastoni tra le ruote, la sfida potrebbe diventare ancora più difficile… Per fortuna, Fog il corvo, Basil il grillo e tutta la squadra sono pronti a condurre l’indagine.

di Barbara Canepa, Anais Halard e Jéremie Almanza – maggio e ottobre Il Club del Sabato ha una missione di massima importanza: creare un dolce unico seguendo regole stringenti per vincere il Gran Premio della Torta d’Oro di Greenwood! Sembra già complicato, ma con Moss, il rospo geloso come non mai, pronto a tutto per mettere i bastoni tra le ruote, la sfida potrebbe diventare ancora più difficile… Per fortuna, Fog il corvo, Basil il grillo e tutta la squadra sono pronti a condurre l’indagine. Il discorso della pantera di Jérémie Moreau – maggio

Un’opera che mette in discussione la nostra percezione del mondo, donando al regno animale la dignità di esistenze singolari, invitandoci a guardare oltre l’ovvio e a riscoprire il legame profondo tra natura e filosofia.

di Jérémie Moreau – maggio Un’opera che mette in discussione la nostra percezione del mondo, donando al regno animale la dignità di esistenze singolari, invitandoci a guardare oltre l’ovvio e a riscoprire il legame profondo tra natura e filosofia. I diari di Cerise 1 e 2 di Joris Chamblain, Aurélie Neyret – giugno e novembre

Cerise sogna di fare la scrittrice e appunta sul suo diario tutto quello che la sembra interessante. Incuriosita da un signore che ogni domenica scompare nel bosco con dei secchi di vernice, decide di indagare per svelare il suo segreto.

di Joris Chamblain, Aurélie Neyret – giugno e novembre Cerise sogna di fare la scrittrice e appunta sul suo diario tutto quello che la sembra interessante. Incuriosita da un signore che ogni domenica scompare nel bosco con dei secchi di vernice, decide di indagare per svelare il suo segreto. Insectopolis di Peter Kuper – ottobre

I 400 milioni di anni di storia degli insetti e gli straordinari entomologi che li hanno studiati.

di Peter Kuper – ottobre I 400 milioni di anni di storia degli insetti e gli straordinari entomologi che li hanno studiati. Furieuse di Mathieu Burniat e Geoffroy Monde – autunno

Una principessa ribelle si lancia in un’avventura mozzafiato, tra leggende arturiane, magia e critica sociale.

Panini Comics

The Complete Peanuts di Charles Schulz – gennaio

Nel settantacinquesimo anniversario dal loro esordio editoriale, una collana che raccoglie tutte le avventure di Charlie Brown e i suoi amici, pubblicate dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000, giorno seguente alla morte del loro autore.

di Charles Schulz – gennaio Nel settantacinquesimo anniversario dal loro esordio editoriale, una collana che raccoglie tutte le avventure di Charlie Brown e i suoi amici, pubblicate dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000, giorno seguente alla morte del loro autore. Absolute Power di Mark Waid e Dan Mora – gennaio

Una miniserie che rivoluziona l’Universo DC, aprendo la strada alla linea Absolute, con nuove versioni di supereroi iconici: Absolute Batman, in cui Bruce Wayne è un operaio; Absolute Superman, con l’eroe operante non in USA, ma in Brasile; Absolute Wonder Woman, con un’origine completamente rivisitata.

di Mark Waid e Dan Mora – gennaio Una miniserie che rivoluziona l’Universo DC, aprendo la strada alla linea Absolute, con nuove versioni di supereroi iconici: Absolute Batman, in cui Bruce Wayne è un operaio; Absolute Superman, con l’eroe operante non in USA, ma in Brasile; Absolute Wonder Woman, con un’origine completamente rivisitata. Justice League Unlimited di Mark Waid e Dan Mora – primavera

Un grande ritorno: la Justice League, il supergruppo dell’Universo DC, che diventa Justice League Unlimited, un nuovo albo per una Lega di Supereroi rinnovata, allargata, da scoprire pagina dopo pagina.

di Mark Waid e Dan Mora – primavera Un grande ritorno: la Justice League, il supergruppo dell’Universo DC, che diventa Justice League Unlimited, un nuovo albo per una Lega di Supereroi rinnovata, allargata, da scoprire pagina dopo pagina. Le otto morti di Spider-Man di Joe Kelly e artisti vari (su Amazing Spider-Man) – aprile

Il mega evento Blood Hunt ha chiuso l’anno passato lasciando varie ferite aperte e alcune novità interessanti: il più importante è che Dottor Destino ha preso il manto del Doctor Strange ed è diventato lo Stregone Supremo. La prima cosa che fa è concedere a Spider-Man otto vite extra per portare a termine una particolare missione: da qui nasce la miniserie Le otto morti di Spider-Man, ospitata sulla testata regolare dell’amichevole aracnide di quartiere da aprile in poi.

di Joe Kelly e artisti vari (su Amazing Spider-Man) – aprile Il mega evento Blood Hunt ha chiuso l’anno passato lasciando varie ferite aperte e alcune novità interessanti: il più importante è che Dottor Destino ha preso il manto del Doctor Strange ed è diventato lo Stregone Supremo. La prima cosa che fa è concedere a Spider-Man otto vite extra per portare a termine una particolare missione: da qui nasce la miniserie Le otto morti di Spider-Man, ospitata sulla testata regolare dell’amichevole aracnide di quartiere da aprile in poi. Ultimate Wolverine di Chris Condon e Alessandro Cappuccio – primavera

Per mantenere il controllo della loro parte del mondo del Maker, tre membri del suo consiglio – Magik, Colossus e Omega Red – impiegano la loro risorsa più letale: Il Soldato d’Inverno! Ma chi è l’arma dietro la maschera? Un nuova serie arricchisce il mondo Ultimate

di Chris Condon e Alessandro Cappuccio – primavera Per mantenere il controllo della loro parte del mondo del Maker, tre membri del suo consiglio – Magik, Colossus e Omega Red – impiegano la loro risorsa più letale: Il Soldato d’Inverno! Ma chi è l’arma dietro la maschera? Un nuova serie arricchisce il mondo Ultimate Elon Musk: inchiesta sul nuovo padrone del mondo di Darryl Cunningham – primavera

Una biografia ben documentata e tagliente di uno dei più controversi personaggi del mondo. Un’analisi sull’impatto del potere del miliardario e della sua ricchezza sulla società e sulla vita di miliardi di persone.

di Darryl Cunningham – primavera Una biografia ben documentata e tagliente di uno dei più controversi personaggi del mondo. Un’analisi sull’impatto del potere del miliardario e della sua ricchezza sulla società e sulla vita di miliardi di persone. I romanzi di Warhammer – primavera

Debutta una nuova linea editoriale dedicata ai romanzi di Warhammer, con nuove edizioni e inediti mensili. Si inizia ad aprile con The Horus Heresy 1: L’ascesa di Horus, The Horus Heresy 4: Il volo della Eisenhorn (inedito), Warhammer 40.000: Leviathane Warhammer: Il Leone – Il figlio della foresta.

– primavera Debutta una nuova linea editoriale dedicata ai romanzi di Warhammer, con nuove edizioni e inediti mensili. Si inizia ad aprile con The Horus Heresy 1: L’ascesa di Horus, The Horus Heresy 4: Il volo della Eisenhorn (inedito), Warhammer 40.000: Leviathane Warhammer: Il Leone – Il figlio della foresta. Un mondo sotto Destino di Ryan North e R.B. Silva – estate

Il prossimo evento Marvel in cui gli effetti del nuovo Stregone Supremo (il dottor Destino che ha preso il manto del Doctor Strange al termine del mega evento Blood Hunt) si faranno sentire.

Coconino Press

Fuori fuoco di Dash Shaw – febbraio

Dall’autore americano di Ombelico infinito un nuovo romanzo a fumetti brillante, profondo e venato di umorismo, nella lista dei migliori titoli del 2024 per il New York Times. In questa nuova opera, la domanda su coe le nostre decisioni influenzino gli altri diventa una storia dalla implacabile trama a orologeria. Traduzione della scrittrice Claudia Durastanti.

di Dash Shaw – febbraio Dall’autore americano di Ombelico infinito un nuovo romanzo a fumetti brillante, profondo e venato di umorismo, nella lista dei migliori titoli del 2024 per il New York Times. In questa nuova opera, la domanda su coe le nostre decisioni influenzino gli altri diventa una storia dalla implacabile trama a orologeria. Traduzione della scrittrice Claudia Durastanti. Antipodi di David B. e Eric Lambé – maggio

Brasile, metà del XVI secolo. Dopo un naufragio Nicolas, giovane cattolico francese, viene catturato da una tribù di cannibali. Scampato alla morte, riesce a integrarsi nella comunità degli indigeni e impara le loro usanze: ma altri colonizzatori europei stanno arrivando, e non sarà facile evitare uno scontro violento…

Rizzoli Lizard

Lovecraft. Memorie dall’abisso di Hans Rodionoff, Keith Giffen ed Enrique Breccia – febbraio

Fin dalla sua prima infanzia, Lovecraft fu perseguitato da oscure visioni. Ma se quelle che hanno tormentato la psiche di uno dei maestri della letteratura fantastica e dell’orrore non fossero state allucinazioni? Una diversa chiave di accesso al mistero di un uomo considerato pazzo e geniale al tempo stesso, che ha condotto una difficile esistenza sul labile confine tra realtà e follia.

di Hans Rodionoff, Keith Giffen ed Enrique Breccia – febbraio Fin dalla sua prima infanzia, Lovecraft fu perseguitato da oscure visioni. Ma se quelle che hanno tormentato la psiche di uno dei maestri della letteratura fantastica e dell’orrore non fossero state allucinazioni? Una diversa chiave di accesso al mistero di un uomo considerato pazzo e geniale al tempo stesso, che ha condotto una difficile esistenza sul labile confine tra realtà e follia. Gnam Gnam di Robert Crumb – marzo

Mai pubblicato in Italia e inedito in gran parte del mondo, Gnam Gnam (titolo originale The Yum Yum Book) più che un libro, come scrive lui stesso nell’introduzione, è una «prova d’amore» per la ragazza che, l’anno successivo, sarebbe diventata sua moglie: Dana Morgan. Un’opera prima in cui l’autore sfodera non solo una qualità di segno raramente riscontrabile in autori così giovani, ma anche tutte le ossessioni, grafiche e mentali, che popoleranno il suo immaginario.

di Robert Crumb – marzo Mai pubblicato in Italia e inedito in gran parte del mondo, Gnam Gnam (titolo originale The Yum Yum Book) più che un libro, come scrive lui stesso nell’introduzione, è una «prova d’amore» per la ragazza che, l’anno successivo, sarebbe diventata sua moglie: Dana Morgan. Un’opera prima in cui l’autore sfodera non solo una qualità di segno raramente riscontrabile in autori così giovani, ma anche tutte le ossessioni, grafiche e mentali, che popoleranno il suo immaginario. Un piccolo omicidio di Alan Moore e Oscar Zarate – maggio

New York, seconda metà degli anni Ottanta. Il pubblicitario Timothy Hole deve commercializzare una celebre bevanda analcolica nell’allora Russia sovietica. Per trovare ispirazione torna al suo paese natale, dove nelle sue giornate inizia a fare capolino, nei momenti più inaspettati, un ragazzino dal sorriso diabolico. La nuova edizione di un’opera degli anni Novanta che indaga le pieghe più oscure della nostra identità.

Il Castoro

Rumore di Samuel Sattin e Rye Hickman – gennaio

Vincitore dell’ALA Notable Children’s Book 2024, Nomination Eisner Award come Best Publication for Kids, e Miglior libro 2023 New York Public Libray, questo fumetto regala un racconto intimo e coinvolgente sulle fragilità dell’adolescenza, sull’amicizia, il senso di appartenenza e l’imparare ad amare se stessi . E al centro una rappresentazione visiva del disturbo ossessivo-compulsivo, affrontando con delicatezza e profondità un tema difficile e importante.

di Samuel Sattin e Rye Hickman – gennaio Vincitore dell’ALA Notable Children’s Book 2024, Nomination Eisner Award come Best Publication for Kids, e Miglior libro 2023 New York Public Libray, questo fumetto regala un racconto intimo e coinvolgente sulle fragilità dell’adolescenza, sull’amicizia, il senso di appartenenza e l’imparare ad amare se stessi E al centro una rappresentazione visiva del disturbo ossessivo-compulsivo, affrontando con delicatezza e profondità un tema difficile e importante. Il Club delle Baby-Sitter. L’errore di Stacey di Ellen T. Crenshaw – gennaio

Continua la serie bestseller tratta dal successo editoriale del classico di Ann M. Martin , tradotta a fumetti per prima da Raina Telgemeier e poi da altre amate fumettiste americane, con questo quattordicesimo episodio.

di Ellen T. Crenshaw – gennaio Continua la serie bestseller tratta dal successo editoriale del classico di , tradotta a fumetti per prima da e poi da altre amate fumettiste americane, con questo quattordicesimo episodio. Tig and Lily. Tigre contro tigre di Dan Thompson – febbraio

Cosa rende una tigre… una tigre? Una domanda che Lily, la tigre dello zoo, non si è mai posta… finché non incontra l’animale più feroce di tutti: Tig. Che sembra un gatto anche se è convinto di essere una tigre… Una nuova serie a fumetti buffa e divertente per primissimi lettori.

di Dan Thompson – febbraio Cosa rende una tigre… una tigre? Una domanda che Lily, la tigre dello zoo, non si è mai posta… finché non incontra l’animale più feroce di tutti: Tig. Che sembra un gatto anche se è convinto di essere una tigre… Una nuova serie a fumetti buffa e divertente per primissimi lettori. Il club dei fumettisti di Raina Telgemeier e Scoutt McCloud – aprile

Due grandi nomi del fumetto mondiale uniscono le forze per creare… un fumetto sui fumetti! Una sincera dichiarazione d’amore verso questo medium, ma anche una divertente guida per chi sogna di scrivere e disegnare una storia tutta sua, ma non sa da dove cominciare… fino a ora!

di Raina Telgemeier e Scoutt McCloud – aprile Due grandi nomi del fumetto mondiale uniscono le forze per creare… un fumetto sui fumetti! Una sincera dichiarazione d’amore verso questo medium, ma anche una divertente guida per chi sogna di scrivere e disegnare una storia tutta sua, ma non sa da dove cominciare… fino a ora! Soul Riders. La canzone oscura di Katie Cook e Elli Puukangaas – aprile

Tratta da un videogioco di successo e da una serie di romanzi amata in tutto il mondo, arriva la trasposizione a fumetti di Soul Riders. Cavalli magici, foreste incantate e oscuri segreti: le Soul Riders sono pronte sull’isola di Jorvik per un’imperdibile avventura.

di Katie Cook e Elli Puukangaas – aprile Tratta da un videogioco di successo e da una serie di romanzi amata in tutto il mondo, arriva la trasposizione a fumetti di Soul Riders. Cavalli magici, foreste incantate e oscuri segreti: le Soul Riders sono pronte sull’isola di Jorvik per un’imperdibile avventura. Bau-sitter. Non c’è spazio per Mindy di Nathan Fairbairn e Michele Assarasakorn – aprile

Il Club delle Baby-sitter… in chiave canina! Tornano con una seconda avventura le peripezie delle dog-sitter più simpatiche di tutte!

di Nathan Fairbairn e Michele Assarasakorn – aprile Il Club delle Baby-sitter… in chiave canina! Tornano con una seconda avventura le peripezie delle dog-sitter più simpatiche di tutte! Five Nights at Freddy’s. I racconti del Fazbear 3 di Scott Cawhthon – aprile

Nell’inquietante mondo di Five Nights at Freddy’s, inseguire un futuro allettante ha sempre un prezzo altissimo. Una serie di incredibile successo per lettori di tutte le età che ora diventa anche una serie di graphic novel.

di Scott Cawhthon – aprile Nell’inquietante mondo di Five Nights at Freddy’s, inseguire un futuro allettante ha sempre un prezzo altissimo. Una serie di incredibile successo per lettori di tutte le età che ora diventa anche una serie di graphic novel. Ambra Chiaro non è un colore di Paula Danzinger e Victoria Ying – maggio

Tratto da una serie di romanzi da oltre 10 milioni di copie, è la graphic novel perfetta per i fan del Club delle baby-sitter. Con una protagonista divertente e simpaticissima.

di Paula Danzinger e Victoria Ying – maggio Tratto da una serie di romanzi da oltre 10 milioni di copie, è la graphic novel perfetta per i fan del Club delle baby-sitter. Con una protagonista divertente e simpaticissima. Campo Mostro di Ma Pe – ottobre

Melinda, vampiretta arrabbiata, odia praticamente tutto e tutti. Ma la cosa che odia di più al mondo è andare a Campo Mostro durante le vacanze estive. Gli amici che incontra lì cercano di farle cambiare idea, ma Melinda ha solo una cosa in mente: fare di tutto per fuggire da lì! Un esordio tutto italiano divertente come un cartone animato, perfetto per Halloween.

di Ma Pe Melinda, vampiretta arrabbiata, odia praticamente tutto e tutti. Ma la cosa che odia di più al mondo è andare a Campo Mostro durante le vacanze estive. Gli amici che incontra lì cercano di farle cambiare idea, ma Melinda ha solo una cosa in mente: fare di tutto per fuggire da lì! Un esordio tutto italiano divertente come un cartone animato, perfetto per Halloween. Wildful di Kengo Kurimoto – novembre

Questa graphic novel esplora il dolore, l’amore e la ricerca della magia nella natura selvaggia e in noi stessi. Un esordio sorprendente adatto a tutte le età.

NPE

Grandville Omnibus Vol. 1 di Bryan Talbot – aprile

Nella Parigi della Belle Époque, l’ispettore “Archie” LeBrock di Scotland Yard dà la caccia a una banda di spietati assassini. In questa realtà alternativa, la Francia è la principale potenza mondiale e la Terra è popolata in gran parte da animali antropomorfi. Un’opera che mescola in modo audace thriller e steampunk,per la prima volta in Italia, la versione integrale dell’acclamata serie Grandville, arricchita dalle note dell’autore che rivelano in maniera inedita ispirazioni, omaggi e retroscena.

di Bryan Talbot – aprile Nella Parigi della Belle Époque, l’ispettore “Archie” LeBrock di Scotland Yard dà la caccia a una banda di spietati assassini. In questa realtà alternativa, la Francia è la principale potenza mondiale e la Terra è popolata in gran parte da animali antropomorfi. Un’opera che mescola in modo audace thriller e steampunk,per la prima volta in Italia, la versione integrale dell’acclamata serie Grandville, arricchita dalle note dell’autore che rivelano in maniera inedita ispirazioni, omaggi e retroscena. Bestiario di Labyrinth di Jim Henson, Iris Compiette – ottobre

Da Ludo a Sir Didymus, alla legione di sgherri dispettosi del Re dei Goblin, Jim Henson’s Labyrinth è pieno di esseri meravigliosi e creature caotiche. Per la prima volta, questo Bestiario dà vita al loro mondo.

di Jim Henson, Iris Compiette – ottobre Da Ludo a Sir Didymus, alla legione di sgherri dispettosi del Re dei Goblin, Jim Henson’s Labyrinth è pieno di esseri meravigliosi e creature caotiche. Per la prima volta, questo Bestiario dà vita al loro mondo. Pinocchio illustrato da Mike Mignola di Carlo Collodi e Mike Mignola – novembre

Il creatore di Hellboy si cimenta nella straordinaria impresa di illustrare il classico di Carlo Collodi con il suo inconfondibile stile. Una rilettura grafica del tutto nuova della storia del burattino di legno, che al tempo stesso ripristina il fascino, l’oscurità e il caos del testo originale.

Beccogiallo

È il mio corpo! di Elise Gravel – aprile

Un libro che celebra i nostri straordinari corpi – e il migliore è quello che appartiene a te! Forme diverse, dimensioni diverse, colori diversi, e come questa differenza renda speciale il corpo di ognuno di noi! I bambini sorrideranno mentre apprendono l’importante lezione: il tuo corpo è il tuo migliore amico!

Barta Edizioni

Roxane vende le sue mutandine di Maybelline Skvortzoff – primavera

Roxane, ragazza squattrinata, festaiola e quasi annoiata da tutto, specie dai rapporti, per sbarcare il lunario e ravvivare il suo quotidiano decide di vendersi la biancheria intima su Internet. Una storia che rivisita i codici della telenovela con umorismo trash, e dipinge il ritratto feroce di una ragazza tra smarrimento e determinazione, erotismo e umorismo, facendoci riflettere sui rapporti di dominio del mondo in cui viviamo, dove quasi tutto è venduto e negoziato, anche il lieto fine. Premio Artémisia humour 2023

di Maybelline Skvortzoff – primavera Roxane, ragazza squattrinata, festaiola e quasi annoiata da tutto, specie dai rapporti, per sbarcare il lunario e ravvivare il suo quotidiano decide di vendersi la biancheria intima su Internet. Una storia che rivisita i codici della telenovela con umorismo trash, e dipinge il ritratto feroce di una ragazza tra smarrimento e determinazione, erotismo e umorismo, facendoci riflettere sui rapporti di dominio del mondo in cui viviamo, dove quasi tutto è venduto e negoziato, anche il lieto fine. Premio Artémisia humour 2023 Il bus vol. 2 di Paul Kirchner – primavera

La raccolta delle strisce originariamente pubblicate su Heavy metal si arricchisce di un nuovo volume, in cui l’autore affronta nuove avventure dove la stravaganza è la norma e la normalità un pericolo, dove persino gli smartphones sembrano senza tempo grazie all’estetica classica di Kirchner.

Diabolo

I misteri di Strambopoli di Tor Freeman (collana Peperini) – marzo

La collana Paperini si tinge di giallo con questo volume di racconti polizieschi dallo humor inconfondibilmente britannico, zeppi di situazioni paradossali, personaggi demenziali e giochi di parole: un incredibile mix tra Richard Scarry, Sherlock Holmes e i Monty Python.

di Tor Freeman (collana Peperini) – marzo La collana Paperini si tinge di giallo con questo volume di racconti polizieschi dallo humor inconfondibilmente britannico, zeppi di situazioni paradossali, personaggi demenziali e giochi di parole: un incredibile mix tra Richard Scarry, Sherlock Holmes e i Monty Python. Weg di Rina Jost – settembre

Un’opera che affronta il tema della depressione attraverso il viaggio di Malin nel mondo misterioso e fantastico della mente di sua sorella Sybil. Un racconto delicato e attuale, ricco di empatia e sensibilità.

Canicola

I bambini tonti di Ana Marìa Matute e aa.vv. – aprile

La raccolta di 21 racconti brevi sull’abbruttimento dell’infanzia nel periodo della dittatura spagnola, la povertà, la deformazione fisica, la malattia e le differenze di classe. Un progetto di scrittura e disegno di dieci tra autrici e autori in omaggio all’opera di una grande scrittrice.

di Ana Marìa Matute e aa.vv. – aprile La raccolta di 21 racconti brevi sull’abbruttimento dell’infanzia nel periodo della dittatura spagnola, la povertà, la deformazione fisica, la malattia e le differenze di classe. Un progetto di scrittura e disegno di dieci tra autrici e autori in omaggio all’opera di una grande scrittrice. L’autobus incantato di Majid Bita – aprile

Nel cuore degli anni Novanta, nel pieno di una dittatura totalitaria, una schiera di ventuno intellettuali abitualmente perseguitati come dissidenti politici, vengono invitati a un convegno di letteratura in una terra straniera a nord dell’Iran che si rivela essere un complotto politico.

Comicon Edizioni

L’eiaculazione sentimentale di Wassim – aprile

Louis, Sasha e Théo si preparano per una serata all’insegna di ormoni, sesso, alcol e droghe, ma quella che doveva essere una festa indimenticabile si trasforma in un incubo. Louis, ancora vergine, si trova ad affrontare i suoi impulsi sessuali e le frustrazioni, sprofondando in una psicosi alimentata dai suoi desideri inespressi.

di Wassim – aprile Louis, Sasha e Théo si preparano per una serata all’insegna di ormoni, sesso, alcol e droghe, ma quella che doveva essere una festa indimenticabile si trasforma in un incubo. Louis, ancora vergine, si trova ad affrontare i suoi impulsi sessuali e le frustrazioni, sprofondando in una psicosi alimentata dai suoi desideri inespressi. Un rubino sulle labbra di Edmond Baudoin – maggio

Questo volume raccoglie tre racconti inediti in Italia, pubblicati da Futuropolis negli anni Ottanta: Un flip coca (1984), Un rubis sur les lèvres (1986) e Le premier voyage (1987). Le storie, provenienti dagli esordi di Baudoin, offrono uno sguardo sull’evoluzione dell’autore.

di Edmond Baudoin – maggio Questo volume raccoglie tre racconti inediti in Italia, pubblicati da Futuropolis negli anni Ottanta: Un flip coca (1984), Un rubis sur les lèvres (1986) e Le premier voyage (1987). Le storie, provenienti dagli esordi di Baudoin, offrono uno sguardo sull’evoluzione dell’autore. Il libro della Genesi illustrato da Robert Crumb – maggio

L’ultima grande opera del maestro dell’underground americano Robert Crumb, un adattamento fedele del testo biblico che chiude il cerchio della sua Collezione. Partendo dall’idea di un progetto satirico, l’autore decise di rappresentare fedelmente il racconto della Genesi, rivelandone la crudezza e l’impatto storico e religioso. Un’opera definitiva, realizzata con incredibile meticolosità e un formato che rende giustizia alla qualità dei suoi disegni.

Gallucci

La forza degli eroi di David Sala – febbraio

Con un tratto onirico e ipnotico, Sala rievoca i traumi della guerra attraverso il racconto dei suoi nonni, eroi della guerra e della Resistenza, e trasmette l’eredità morale dei perseguitati alle generazioni successive.

di David Sala – febbraio Con un tratto onirico e ipnotico, Sala rievoca i traumi della guerra attraverso il racconto dei suoi nonni, eroi della guerra e della Resistenza, e trasmette l’eredità morale dei perseguitati alle generazioni successive. I piscialetto di Nina Six – marzo

Estate 2006, nel Sud della Francia, Nina vive un’estate indimenticabile in campeggio: amicizie, avventure nella foresta e scoperte su sé stessa che cambieranno la sua vita.

di Nina Six – marzo Estate 2006, nel Sud della Francia, Nina vive un’estate indimenticabile in campeggio: amicizie, avventure nella foresta e scoperte su sé stessa che cambieranno la sua vita. Tokyo Ghost Café. 17 storie di fantasmi e un manga di Julian Sedgwick e Chie Kutsuwada – maggio

Nel misterioso Tokyo Ghost Café, Julian e Chie ricevono il compito di riportare il piccolo Akira a casa. Storie di fantasmi in prosa si intrecciano a tavole in linguaggio manga, creando una narrazione ricca di leggende e misteri.

Nel misterioso Tokyo Ghost Café, Julian e Chie ricevono il compito di riportare il piccolo Akira a casa. Storie di fantasmi in prosa si intrecciano a tavole in linguaggio manga, creando una narrazione ricca di leggende e misteri. Dov’è baguette? di Anne Herbauts – maggio

Una ragazzina gioca con la sua console portatile, ma la sua capra finisce nel videogioco insieme agli altri animali della campagna. Tra livelli da superare, incontri bizzarri e ostacoli imprevedibili, il fumetto trasforma il caos in un’avventura esilarante.

Renoir Comics

The lonesome hunters voll. 1-2 di Tyler Crook

Un vecchio cacciatore di mostri incontra una giovane ragazza che lo costringe ad affrontare di nuovo le creature del male. Un road trip soprannaturale che parla di giovinezza, vecchiaia e di traumi portati con sé per tutta una vita.

Un vecchio cacciatore di mostri incontra una giovane ragazza che lo costringe ad affrontare di nuovo le creature del male. Un road trip soprannaturale che parla di giovinezza, vecchiaia e di traumi portati con sé per tutta una vita. Via col vento vol. 2 di Pierre Alary

La seconda e ultima parte del capolavoro di Margaret Mitchell , trasposto per la prima volta a fumetti da un maestro del fumetto d’Oltralpe.

di Pierre Alary La seconda e ultima parte del capolavoro di , trasposto per la prima volta a fumetti da un maestro del fumetto d’Oltralpe. Fantazoo #16 di Wil Raymakers e Thijs Wilms

L’ultimo volume della raccolta delle strip mute e spassose, del toro Alvaro e dei suoi amici animali.

di Wil Raymakers e Thijs Wilms L’ultimo volume della raccolta delle strip mute e spassose, del toro Alvaro e dei suoi amici animali. Manor Black vol. 2 – Fuoco nel sangue di Cullen Bunn, Brian Hurtt e Tyler Crook

Il potente e antico stregone del sangue Roman Black ha preso sotto la sua ala una giovane maga del fuoco dopo che lei ha fatto una cosa ritenuta impossibile: ha preso dentro di sé lo spirito totem della sua casa magica. Ma il totem è potente e potrebbe essere impossibile da controllare, soprattutto quando i figli di Roman iniziano a vedere la giovane maga come una minaccia.

di Cullen Bunn, Brian Hurtt e Tyler Crook Il potente e antico stregone del sangue Roman Black ha preso sotto la sua ala una giovane maga del fuoco dopo che lei ha fatto una cosa ritenuta impossibile: ha preso dentro di sé lo spirito totem della sua casa magica. Ma il totem è potente e potrebbe essere impossibile da controllare, soprattutto quando i figli di Roman iniziano a vedere la giovane maga come una minaccia. Il mondo di Milo voll. 4-5 di Richard Marazano e Christophe Ferreira

Riprendono le avventure del giovane Milo nel mondo di fantasia che si trova al di là del lago.

di Richard Marazano e Christophe Ferreira Riprendono le avventure del giovane Milo nel mondo di fantasia che si trova al di là del lago. Usagi Yojimbo l’integrale vol. 10 di Stan Sakai

Un nuovo volume dell’edizione integrale del coniglio samurai scritto e disegnato da un maestro del fumetto indipendente americano.

di Stan Sakai Un nuovo volume dell’edizione integrale del coniglio samurai scritto e disegnato da un maestro del fumetto indipendente americano. Yojimbot vol. 4 di Sylvain Repos

La conclusione della saga di fantascienza con protagonista i robot samurai.

Green Moon Comics