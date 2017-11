E’ disponibile The Walking Dead Vol. 27: Guerra ai sussurratori

Comunicato Stampa

GUERRA AI SUSSURRATORI: esce il volume 27 di THE WALKING DEAD

Era inevitabile che accadesse: la fuga e il comportamento di Negan hanno fatto precipitare la situazione. Guidati da Beta, i Sussurratori sferrano il loro attacco. Rick e i suoi sono pronti a un nuovo conflitto e oppongono un’efficace resistenza, ma non tutto va secondo i piani.

È a partire dalla situazione appena descritta che muove il volume 27 di THE WALKING DEAD, in uscita venerdì 26 ottobre e intitolato GUERRA AI SUSSURRAORI (pagg. 144, euro 13.90)..

Il pericolo, per Rick e i suoi, è peggiore del previsto e la minaccia non riguarda solo la comunità di Alexandria. Se la guerra coi Salvatori aveva unito le comunità, decise a sconfiggere un nemico comune, il conflitto coi nuovi avversari rischia di fare emergere egoismi, invidie e sete di potere.

Sì, sta per scatenarsi una nuova guerra. E questa volta non è solo la sopravvivenza a essere messa in gioco, ma la stessa società che i sopravvissuti hanno costruito a prezzo di enormi pericoli e innumerevoli lutti.

Appuntamento in libreria, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com a partire da venerdì 26.