Diabolik invade Torino. Le immagini del film vestono la Mole Antonelliana

In occasione dell’uscita nei cinema di tutta Italia dell’attesissimo film dei Manetti bros. Diabolik, che vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo del Re del Terrore, Miriam Leone nelle splendide vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea come il tenace ispettore Ginko, Rai Cinema e 01 Distribution, in collaborazione con il Museo del Cinema e la città di Torino, hanno “vestito” la Mole Antonelliana con le sfolgoranti immagini del film che dal 26/11 fino al 16/12, data di uscita nelle sale, illuminano le notti torinesi.

Una spettacolare forma di comunicazione dinamica e innovativa che si addice al nostro Diabolik e al pubblico in attesa di vederlo in azione – dice Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Immagini che colpiscono per la loro bellezza e unicità, proiettate sulla grandezza della cupola della Mole, con un risultato particolarmente efficace. In perfetta sinergia con il Museo del Cinema di Torino, che ospiterà a breve la mostra “Diabolik alla Mole”, incoraggiamo la capacità di rinnovare i contenuti per promuovere l’esperienza cinematografica nelle più diverse modalità”. dice”.

Portare fuori dagli spazi del museo la magia del cinema, proiettando immagini grandiose sui quattro lati della cupola dell’edificio simbolo della Città. Dopo aver ospitato i volti di Sophia Loren e Claudia Cardinale, le immagini di David Cronenberg e lo spettacolo di danza verticale di Luca Tommassini – sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema – adesso è la volta di una nuova esperienza transmediale con Diabolik, il celebre criminale mascherato che si muove tra fumetto, arte, cinema e realtà virtuale. Uno spettacolo immersivo che presenta il cinema in modo innovativo, realizzato grazie a Rai Cinema e Città di Torino. sottolinea, direttore del Museo Nazionale del Cinema