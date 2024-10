DC Studios: progetto animato su Dick Grayson e Jason Todd in fase di sviluppo

Secondo quanto riportato da Deadline, DC Studios e Warner Bros Pictures Animation hanno messo in lavorazione Dynamic Duo, il primo progetto congiunto tra DC Studios e la WBPA guidata da Bill Damaschke.

Il progetto, che vede coinvolta la società 6th & Idaho ed è sceneggiato da Matthew Aldrich, è stato realizzato da un nuovo studio di animazione di New Orleans chiamato Swaybox e dai suoi creatori, Arthur Mintz e sua moglie Theresa Andersson. Mintz stesso dirigerà il film, che segue i primi giorni di Dick Grayson e Jason Todd.

Swaybox utilizza una tecnologia nota come Momo animation, un incrocio tra animazione in CGI, elementi in stop-motion e performance live-action in tempo reale.

James Gunn e Peter Safran di DC Studios, Andersson di Swaybox Studios e Reeves di 6th and Idaho sono i produttori. Produttore esecutivo sarà Michael Uslan.