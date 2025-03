Daredevil: Born Again – Oltre 7 milioni di visualizzazioni per debutto

Variety riporta che, stando a quanto diffuso dalla Disney, Daredevil: Born Again ha ottenuto 7.5 milioni di visualizzazioni nei suoi primi cinque giorni sulla piattaforma Disney Plus, il più forte debutto in streaming sulla piattaforma quest’anno.

La Disney non diffonde regolarmente informazioni sugli spettatori dei suoi show trasmessi in streaming, elemento questo che rende molto difficili i confronti. In precedenza, comunque, era stato reso noto che il drama Paradise aveva ottenuto 7 milioni di visualizzazioni nei suoi primi nove giorni su Hulu e Disney Plus, mentre Agatha All Along aveva raggiunto i 9.3 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana