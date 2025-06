Dampyr: figlio di “Lo Dimo”

In Boris, la serie cult costruita dalla penna capace di Mattia Torre, a un certo punto gli sceneggiatori si trovano a dover fare i conti con l’eterno conflitto tra budget e idee finché non arriva la soluzione. Una scena costa troppo alla produzione? Non la giriamo, ma possiamo far spiegare l’azione agli attori, inserendone la narrazione magari in un dialogo. “Non lo famo ma lo dimo“.

Il nuovo Dampyr, che ricomincia da #301, arriva in edicola con una veste nuova, una nuova curatela, Gianmaria Contro subentra a Mauro Boselli, e un nuovo copertinista: Michele Cropera.

l figlio del Dampyr ha l’ambizione di secolarizzare i lettori affezionati avvicinando altri lettori spesso confusi da una serialità serrata, ma paga all’esordio un evidente taglio di foliazione deciso facendo seguito alle note difficoltà legate al costo della carta, con l’effetto “lo dimo” su un paio di sequenze – soprattutto un duello con protagonisti Nicolaus e Caleb Lost – che è un peccato siano rimaste nelle tavole escluse.

Detto questo, il nuovo corso conferma il fascino di un protagonista come Harlan Draka, sospeso tra uomini e vampiri e forte di una sinergia con la vampira Tesla e il veterano Kurjac che continua a funzionare.

Cropera ai disegni mostra ancora una volta il suo talento nel cucire sul personaggio tavole in cui le atmosfere restano in equilibrio tra horror e onirico mostrandosi assolutamente adeguato anche a raccogliere l’eredità di copertinista da Enea Riboldi, recentemente scomparso.

L’albo scritto da Giorgio Giusfredi che si lega al numero uno, Il figlio del diavolo, mette in scena una storia corale che mostra a nuovi e vecchi lettori le interazioni tra Harlan e i suoi pard introducendo un nuovo personaggio, un figlio assolutamente coerente con la continuity , che potrebbe aprire anche un interessante ciclo di storie.

La nuova foliazione, per un personaggio che da sempre ha fatto della densità narrativa una caratteristica, rappresenta forse la sfida più importante ma anche un’opportunità da analizzare con maggiore attenzione con storie realizzate, e non adattate, al formato scelto.

Abbiamo parlato di:

Dampyr #301 – Il figlio del Dampyr

Giorgio Giusfredi, Michele Cropera

Sergio Bonelli Editore, aprile 2025

80 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977159000204050301