Crunchyroll: Nuova serie e doppiaggi annunciati a Lucca Comics & Games 2024

Sabato Crunchyroll ha tenuto il suo primo Industry Panel in Italia a Lucca Comics & Games 2024, il più grande evento annuale europeo dedicato alla cultura pop come fumetti, manga, anime e videogiochi. Durante il panel, Crunchyroll ha annunciato 2 serie anime in arrivo sulla sua piattaforma nel 2025 e diversi nuovi titoli del catalogo doppiati in italiano, tra cui Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L’Allenamento dei pilastri, The Rising of the Shield Hero Season 2, Captain Tsubasa e altri ancora.

Ecco i dettagli dei vari titoli annunciati:

GENNAIO 2025

Left My A-Rank Party to Help My Students Reach the Dungeon Depths

Sinossi: Mentre la guerra tra l’esercito imperiale e Hellhorde infuria, la Principessa, nonostante sia armata della sua mitica spada Excalibur, viene catturata e imprigionata. Che tipo di tortura deve affrontare per mano del capo degli interrogatori dei demoni? Soffici toast appena sfornati! Ramen caldo e fumante! Oh, l’umanità! Riuscirà la Principessa a resistere a queste torture e a tenere al sicuro i segreti del suo regno?

IN ARRIVO

‘Tis Time for “Torture,” Princess Stagione 2

Sinossi: Quando si parla di avventure, sostenere il proprio gruppo è un lavoro ingrato, ancor più se si è un mago rosso di basso livello come Yuke Feldio. Così, quando si stufa del suo gruppo di rango A, composto da totali idioti, li abbandona per un gruppo di ex studentesse – un trio di ragazze che adooorano la sua compagnia. Il fatto è che per conquistare il più grande dungeon del mondo e realizzare il suo sogno, dovrà insegnare a queste ragazze una o due cose… e potrebbe scoprire che in lui (e in loro) c’è più potenziale di quanto abbia mai immaginato.

NUOVO DOPPIAGGIO IN ITALIANO

Diversi doppiaggi saranno disponibili a breve, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L’Allenamento dei pilastri previsto per il 3 novembre.