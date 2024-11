CRUNCHYROLL: il film “In questo angolo di mondo” disponibile nella versione estesa

Roma, Italia, 22 novembre, 2024 – Crunchyroll ha annunciato che il pluripremiato film animato In This Corner (and Other Corners) of the World è ora disponibile in piattaforma.

Uscito in Giappone nel 2016 con il titolo In This Corner of the World, il film è basato sul manga di Fumiyo Kouno e diretto da Sunao Katabuchi (Mai Mai Miracle). È stato il secondo anime prodotto da MAPPA (JUJUTSU KAISEN, Attack on Titan: THE FINAL SEASON, Chainsaw Man) per la distribuzione cinematografica. In Italia è stato distribuito con il titolo In questo angolo di mondo.

Ambientato nel Giappone del 1944, il film racconta la storia di Suzu, una giovane donna che si trasferisce in una piccola città vicino a Hiroshima per vivere con la famiglia del marito.

L’accoglienza della critica è stata estremamente positiva. Proiettato in molti festival, il film ha ricevuto oltre 60 premi, inclusi i Hiroshima Peace Film Award, Grand Jury Prize for Best Film la sesto Toronto Japanese Film Festival o il Jury Award for Feature Film al 41esimo Annecy International Film Festival. Ha vinto anche tre premi al 40th Japan Academy Prize. Il film è stato anche distribuito nei cinema a livello internazionale.

Nel 2019 sono stati prodotti 39 minuti di sequenze aggiuntive per una riedizione in Giappone. Portando la durata del film a 168 minuti, diventa uno dei due film d’animazione più lunghi mai realizzati per le sale cinematografiche. Intitolata In This Corner (and Other Corners) of the World, questa nuova versione estesa non è mai stata distribuita in Italia.

Sinossi ufficiale

La storia pluripremiata di IN THIS CORNER OF THE WORLD segue una giovane donna di nome Suzu Urano, che nel 1944 si trasferisce nella piccola città di Kure, a Hiroshima, per vivere con la famiglia del marito. La vita di Suzu viene gettata nel caos quando la sua città viene bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua perseveranza e il suo coraggio sono alla base di questa storia commovente e ispiratrice delle sfide quotidiane affrontate dai giapponesi nel mezzo di un paese violento e devastato dalla guerra. Questo bellissimo e commovente racconto dimostra che, anche di fronte alle avversità e alle perdite, le persone possono unirsi e ricostruire le proprie vite.